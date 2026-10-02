Slash con Myles Kennedy & The Conspirators vuelve a la Argentina: serán tres shows en 2027

Slash vuelve a la Argentina.

Slash, con Myles Kennedy y The Conspirators, anunció la salida de un nuevo álbum, "Flying Blind", junto con las fechas de su gira mundial para 2027 la cual incluye tres shows en Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La banda, también conocida como SMKC, lanzará el disco de 12 canciones el 26 de febrero a través de Gibson, tras el lanzamiento de "4" en 2022.

El tema principal que le da nombre al disco ya está disponible y marca el inicio de una nueva y poderosa era para estos músicos de rock. El álbum completo fue grabado en gran parte en directo con el productor Michael "Elvis" Baskette en Studio Barbarosa, Florida.

Slash vuelve a la Argentina La banda presentará el nuevo disco con una gira mundial durante 2027. La gira arranca en Sudamérica en otoño con tres shows en Argentina, el 4 de abril en Mendoza en Arena Maipú, el 6 de abril en Córdoba en la Plaza de la Música y el 7 del mismo mes en la Ciudad de Buenos Aires en el Movistar Arena. La información respecto a la venta de entradas aún no fue revelada.

View this post on Instagram La gira continuará en Norteamérica a finales de abril y principios de mayo. Ofrecerán conciertos en Los Ángeles, Denver, Kansas City, Boston, Nueva York, Nashville y otras ciudades durante esa etapa. Desde allí, Slash y compañía tienen previsto realizar numerosas paradas por toda Europa. Estos conciertos y presentaciones en festivales tendrán lugar en Múnich, Varsovia, Roma, Estocolmo y otras ciudades durante el mes de junio. La gira llegará al Reino Unido e Irlanda a finales de ese mes

¿Cómo es el nuevo disco de Slash? Según la descripción, el álbum captura al ícono de Guns N' Roses en la guitarra y el pedal steel, a Kennedy en la voz, a Todd Kerns en el bajo, a Brent Fitz en la batería y a Frank Sidoris en la guitarra rítmica "en su estado más inmediato, instintivo y estrechamente conectado". La banda completó la mayor parte del proyecto en aproximadamente una semana, grabando a menudo dos canciones al día con los músicos actuando juntos en la misma sala. Lista de canciones de "Flying Blind": ‘Avarice And Greed’ ‘Good Time Girl’ ‘Thrill Seeker’ ‘One Of Your Kind’ ‘Flying Blind’ ‘Looking For A Miracle’ ‘Sweet Kill’ ‘Won’t Be Long’ ‘Living The Dream’ ‘(Don’t) Thread The Needle’ ‘Rev My Heart’ ‘Stem the Flow’

Temas Show

Música

Rock