Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y una leyenda del rock argentino

El músico de 76 años venía atravesando problemas de salud, por lo que había avisado en sus redes que se iba a tomar un descanso de los escenarios.

Murió Ricardo Soulé , miembro fundador, cantante y compositor de la banda Vox Dei . Soulé tenía 76 años y hace unos días había avisado que, por motivos de salud, se retiraba temporalmente de los escenarios.

"A todos mis amigos, colegas y seguidores que me acompañan siempre con tanto cariño e incondicionalidad y que hicieron de mi música parte de sus vidas durante estos últimos 59 años: Quiero contarles que por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos. Tengo toda la fé puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios. En este tiempo que me tomo para afrontar con mi familia un nuevo reto de la vida, les ruego privacidad y comprensión . Con todo mi afecto, mi agradecimiento y el deseo sincero de que nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga, Ricardo". Con estas palabras el músico confirmó sus problemas de salud.

Nacido el 15 de marzo de 1950 en Quilmes, desde muy joven Ricardo Soulé comenzó a construir una trayectoria que lo convertiría en uno de los pilares de los primeros años del rock argentino.

En 1967, junto a Willy Quiroga , Rubén Basoalto y Juan Carlos Godoy , formó Mach 4. Dos años más tarde, la banda adoptó el nombre de Vox Dei, grupo con el que Soulé escribiría algunas de las páginas más importantes de la historia del género.

En 1970 Vox Dei editó Caliente, su primer álbum, que incluyó "Presente (El momento en que estás)" , una de las canciones más reconocidas de la banda. Un año después llegó La Biblia, una obra conceptual que se convirtió en uno de los discos fundamentales del rock argentino.

La idea del concepto surgió a partir de Soulé, quien le dio al texto de génesis católico una interpretación humana, con una mirada de los personajes como personas comunes y corrientes. El único acercamiento al cristianismo por parte del miembro de la banda fue haber tomado la comunión y la confirmación de niño.

Inspirado en las primeras óperas de rock como Tommy de The Who, S.F Sorrow de The Pretty Things y Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) de The Kinks, La Biblia de Vox Dei fue una gran obra experimental que se fue creando a partir de ideas que se convertían en zapadas y por último en canciones. El primer doble disco de la historia del rock argentino fue una síntesis de la creatividad del grupo, que en las ocho canciones engloba un concepto sobre el texto religioso (el relato de David y Goliat en "Las Guerras", las enseñanzas de la sección de Escritos del Antiguo Testamento en "Libros Sapienciales").

Una curiosidad del álbum es que cierra con "Apocalipsis", un tema instrumental que originalmente tenía letra. Sin embargo, en el apuro por sacar el disco, la banda no lo pudo terminar. Su publicación marcó un hito en la historia de nuestra música

Más allá de Vox Dei

Soulé dejó Vox Dei en 1974 para comenzar su carrera solista. En los años siguientes alternó su actividad entre Argentina y Europa y desarrolló una extensa discografía por fuera de la banda.

Entre sus trabajos se encuentran Vuelta a casa, Romances de gesta, Ricardo Soulé, Dolmen y Vulgata. También creó Ricardo Soulé y La Bestia Emplumada, proyecto con el que continuó presentando sus canciones y que compartió junto a su hijo Gabriel Soulé.

Su vínculo con Vox Dei tuvo además distintos reencuentros a lo largo de los años. En 1997 participó de una nueva versión de La Biblia, en la que también participaron como invitados Andrés Calamaro, Fito Páez y Alejandro Lerner.

Además de su trayectoria musical, desarrolló en Quilmes parte de su actividad como docente de violín y fue reconocido como Ciudadano Ilustre. En los últimos años también se presentó varias veces acompañado por su hija, la cantante Vicky Soulé.

La partida de Soulé se suma a la de sus compañeros de banda Rubén Basoalto en 2010 y Willy Quiroga en 2024.