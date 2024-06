"Entre sombras", o la caja donde yace oculto lo importante

Mela Lenoir: Mi pareja Bruno Pedicone, productor y director, estaba buscando un material para hacer y leyó 30 obras en dos meses. Muy pocas obras le llegaban y cuando terminó esta, me la pasó. Cuando la leí me paseó entre la risa y el llanto. Es una obra muy especial que en inglés se llama “The shadowbox”, algo que en piscología describe los mecanismos que tenemos para evitar hablar de lo importante. La obra son tres personajes en situaciones de final de vida, 9 personajes en total y cómo abordan y evitan hablar de lo que les pasa, de lo importante. Va entre el humor y lo duro, está el negador, el que está hastiado, el que se emborracha para tolerarlo. Nos gustan las obras que te dejan con una buena sobremesa, que cuando salís de la función salís transformado y con una reflexión.

P.: ¿Cuáles son los temas y qué desafío implica en relación a lo que venís haciendo más ligado al musical?

M.L.: El teatro de texto siempre fue mi primer amor, vengo haciendo esas obras en el independiente pero como los musicales son comerciales se vuelven lo más visible de mi trabajo. Pero me encanta el teatro de texto, tiene el desafío de estar muy en el escenario, permitirse sensibilidad, verosimilitud, siempre en cualquier género si no hay verdad es difícil llegar al espectador. Esta obra me pone en carne viva, es un color diferente al que me vieron, es una mujer que se emborracha para soportar lo que tiene que soportar, curtida y egoísta.

P.: ¿Qué podés decir de “Forever Young” y sus doce años en cartel o “Come from away”?

M.L.: Son dos musicales que llevan mucho tiempo en cartel y tuve la suerte de poder sostenerme. No cualquiera soporta la repetición de hacer lo mismo durante tanto tiempo, quienes estamos en Forever Young disfrutamos, me impresiona, pareciera que se repite pero cada función es una oportunidad para indagar más profundo, de afuera se escucha el mismo texto de siempre pero por alguna razón conmueve de forma diferente.

P.: ¿Cómo es el proceso de comprar los derechos y hacerla en el independiente?

M.L.: Siempre nos preguntamos por qué hacemos teatro y es porque no podemos no hacerlo. Es muy raro que hacer teatro sea un negocio rentable, hay algunos qué sí lo son pero la mayoría de quienes hacemos teatro no lo hacemos por rentabilidad, está el desafío de conseguir los medios, la sala, hacer una traducción, que la acepten, no siendo empresa grande que te aprueben, que no nos pidan algo difícil de sostener. “Avenida Q” tenía los costos de derechos para una cooperativa que eran altísimos. Hacemos arte por placer y prestigio y porque suele haber una historia importante de comunicar, y la plata, cuando hacemos cosas, también llega. Pero en general lo hacemos porque hay una historia potente y es la forma en que tenemos de sostener la cultura.

P.: ¿Cómo explicás que en este momento del país haya tantos musicales por estrenarse y estrenados?

M.L.: Imagino que son proyectos muy grandes que vienen hace tiempo y la constancia de seguir produciendo ayuda a sostener la maquinaria teatral. Pero no soy productora comercial, imagino que aceptan relegar el recupero económico en función de seguir haciendo.