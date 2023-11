"Entre sus siestas" y la habilidad de tomarse a la maternidad con humor

"Desde que fui madre, eso es lo más importante que me pasó en la vida. Me conflictúa, me amarga y me hace inmensamente feliz", avisa a Télam Howlin, mamá de Lila (de 7 años) y Dylan (4), quien egresó de la Escuela de Arte Dramático como actriz y completó la Maestría en Dramaturgia de la Universidad Nacional del Arte.