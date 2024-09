Eric Roberts se disculpó públicamente con su hermana Julia por decir cosas "falsas" sobre ella

Ahora, ha admitido que fue "una estupidez haber dicho eso" sobre Julia en sus nuevas memorias, Runaway Train: Or the Story of My Life So Far.

Él explicó: “Una de las cosas por las que me gustaría disculparme en este libro es por haber dicho públicamente en más de una ocasión: ‘Si no fuera por mí, no habría Julia Roberts’… Eso no solo es desafortunado, sino que también es falso. Y espero que Julie acepte esta disculpa más pública. Fue una estupidez haber dicho eso. Estaba orgulloso de ella, pero fue un orgullo al revés, para mi propio beneficio” (vía Entertainment Weekly ).

Continuó diciendo que Julia no necesitó ayuda para llegar a donde llegó y convertirse en una de las actrices más célebres de Hollywood. “Es una mujer muy motivada”, continuó. “Alguien la habría sacado de entre la multitud en un lugar como Nueva York sin mi ayuda”.

Más adelante en el mismo capítulo, Eric continúa diciendo que pensó que el hecho de que su hermana viera que su carrera como actor en Nueva York florecía podría haberla inspirado. Eric es un prolífico actor de personajes en el cine y la televisión estadounidenses y, al principio de su carrera, obtuvo una nominación al Globo de Oro y al Oscar. Es muy conocido por sus papeles en The Dark Knight, Los mercenarios y Runaway Train y ha acumulado más de 700 créditos en total.

Continuó: “Nací para hacer esto. Me mudé a la ciudad de Nueva York cuando ni siquiera tenía la edad suficiente para beber una cerveza en público… Si Julie se hubiera quedado en Atlanta, probablemente se habría casado con un tipo rico y habría vivido una vida muy diferente. Así que me atribuiré el mérito, una vez que me separé de mi padre (o pensé que lo había hecho) y me mudé a la ciudad de Nueva York, de haberle dicho a mis hermanas: 'Vamos, chicas, el agua está bien'. Fue entonces cuando, me parece, vio mi vida como actor joven en Nueva York, y vio lo que estaba haciendo para ganarme la vida, y quiso intentarlo”.

Explicó cómo sus dos hermanas, Julia y Lisa, se mudaron con él a Nueva York, pero surgieron dificultades debido a su consumo de drogas.

“No se imaginaban que me iba a volver tan difícil”, escribió Eric. “Por eso Julie y Lisa pronto quisieron un lugar propio. Yo ya estaba muy metido en las drogas. Vivieron conmigo durante casi un año y luego les conseguí un lugar propio”.

Robert continuó diciendo que pagó el apartamento de sus hermanas durante un año. “Necesitaba mi privacidad porque era un tipo muy loco que quería hacer cosas locas, pero tenía el suficiente sentido común para cuidarlas, sacarlas de mi apartamento y ponerlas fuera de peligro”.

image.png Julia Roberts junto a su sobrina Emma Roberts hija de Eric.

La relación de Julia Roberts con su hermano Eric

Los dos han tenido una relación turbulenta a lo largo de los años. Sus problemas con la adicción llevaron a una separación de su pareja Kelly Cunningham y Julia financió los gastos legales de Cunningham durante una batalla por la custodia de su hija Emma.

Se cree que han reparado un poco su relación, pero Eric también declaró recientemente durante una aparición en el podcast Still Here Hollywood que hablar de su hermana está fuera de los límites.

“Quiero mucho a mi hermana, pero no puedo hablar de ella. Ella no quiere hablar de ello”, dijo.

Añadió que Emma también le había dicho “que no hablara de ella”, pero no pudo resistirse a colmarla de elogios de todos modos.

“Estoy enamorado del trabajo de mi hija estos días. No puedo creer lo grandiosa que se ha vuelto. Estoy tan orgulloso de ella que no puedo ver con claridad. Desde su actuación en [la comedia romántica de 2023] Maybe I Do hasta ahora, me llena de orgullo y de pensamientos como: 'Oh, Dios mío, aquí va de nuevo'. Y estoy muy feliz de ser su padre porque es increíble. Y estoy muy orgulloso".