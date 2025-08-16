Estreno en Netflix: la imperdible película de Vanessa Kirby, la actriz de Los 4 Fantásticos







La plataforma de Netflix estrenó recientemente una película imperdible protagonizada por Vanessa Kirby, quien demuestra una gran versatilidad interpretando un papel totalmente diferente cargado de drama, tensión y suspenso. De la ciencia ficción con "Los 4 Fantásticos" a un golpe crudo de realidad con "La noche siempre llega".

El thriller está basado en la novela de Willy Vlautin y es ideal para los fanáticos del cine de suspenso y drama. En esta nueva interpretación, la protagonista tiene muy poco que ver con Sue Storm, pero regala una actuación majestuosa que demuestra sus diferentes facetas.

La noche siempre llega Vanessa Kirby es Lynette, en esta nueva película de Netflix. De qué trata La noche siempre llega, la nueva película en el catálogo de Netflix La historia está contextualizada en Portland, ciudad en la que vive Lynette. Ella no ha tenido una vida para nada fácil y está en riesgo de quedarse en la calle. Además, se encuentra a cargo de su hermano mayor, Kenny, que necesita cuidados constantes. Su madre, problemática, no la ayuda para nada y su hermana menor es lo único que tiene él para sobrevivir.

Su única esperanza era conseguir una casa con el dinero que había ahorrado durante años para poder tener un futuro mejor junto a su hermano, pero su madre gastó todo en un auto nuevo y queda entre la espada y la pared. Si no consigue un techo, los servicios sociales le quitarán a su hermano, por lo que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de evitarlo, aunque sea ilegal.

Netflix: elenco de La noche siempre llega Vanessa Kirby (Lynette)

Zack Gottsagen (Kenny)

Jennifer Jason Leigh (Doreen)

Julia Fox

Eli Roth

