En el último paso previo antes de los preciados Premios Oscar , que se celebrarán el próximo domingo 12 de marzo, "Everything Everywhere All at Once" , la película que viene arrasando en la temporada de premios, también se impuso anoche en la 75º edición de los Writers Guild Awards , los galardones que otorgan los guionistas de Hollywood.

En cuanto a los mejores guiones en lo referente a capítulos, "Better Call Saul" se llevó al premio por la entrega "Plan and Execution" y "Hacks" obtuvo lo propio entre las comedias por el capítulo "The One, The Only".