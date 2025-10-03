Éxito en pocos días: la nueva serie de Disney con Glen Powell que conquistó a todos desde la comedia







Desde su estreno, esta serie causó grandes repercusiones, es de las más vistas y mejor criticadas de Disney +.

La nueva serie de Disney+ que está causando furor. Cortesía Disney +

Hoy en día, impactar a la audiencia en tan sólo unos días es casi imposible, pero la nueva serie Chad Powers, recientemente estrenada en Disney+ lo consiguió. Desde su estreno, se habla de ella como una mezcla explosiva de humor, deporte y redención, y tuvo elogios por su propuesta audaz y entretenida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con Glen Powell al frente, la ficción parece tener todos los ingredientes para convertirse en un nuevo clásico del streaming. La expectativa previa era alta, pero desde su lanzamiento, la producción generó enormes repercusiones, buenas críticas y muchas visualizaciones.

Chad Powers mariscal de campo La insólita y divertida serie que está causando furor en Disney +. Créditos: Disney +.

De qué trata Chad Powers: Mariscal de campo, la nueva serie original de Disney La serie gira en torno a Russ Holliday, un mariscal de campo universitario cuya carrera quedó arruinada por un error escandaloso. Años después, con su reputación destrozada, decide reinventarse bajo el alter ego de Chad Powers, adoptando una identidad completamente diferente para poder insertarse como jugador en un equipo universitario en crisis del Sur de Georgia.

Disfrazado y con prótesis, Russ deberá enfrentarse no solo al campo de juego, sino también a la duda: ¿puede construir una nueva vida sin que su pasado lo condene? La comedia deportiva mezcla la presión atlética con el dilema moral de vivir detrás de una máscara, mientras el protagonista busca redimirse y descubrir quién es realmente detrás del personaje que ha construido.

Disney+: tráiler de Chad Powers: Mariscal de campo Embed - CHAD POWERS: Mariscal de campo Tráiler Español Latino (2025) Glen Powell Disney+: elenco de Chad Powers: Mariscal de campo Glen Powell (Russ Holliday / Chad Powers)

Perry Mattfeld (Ricky Hudson)

Quentin Plair (Coach Byrd)

Wynn Everett (Tricia Yeager)

Frankie A. Rodriguez (jugador del equipo)

Temas Disney

Series