Hoy en día, impactar a la audiencia en tan sólo unos días es casi imposible, pero la nueva serie Chad Powers, recientemente estrenada en Disney+ lo consiguió. Desde su estreno, se habla de ella como una mezcla explosiva de humor, deporte y redención, y tuvo elogios por su propuesta audaz y entretenida.
Éxito en pocos días: la nueva serie de Disney con Glen Powell que conquistó a todos desde la comedia
Desde su estreno, esta serie causó grandes repercusiones, es de las más vistas y mejor criticadas de Disney +.
Con Glen Powell al frente, la ficción parece tener todos los ingredientes para convertirse en un nuevo clásico del streaming. La expectativa previa era alta, pero desde su lanzamiento, la producción generó enormes repercusiones, buenas críticas y muchas visualizaciones.
De qué trata Chad Powers: Mariscal de campo, la nueva serie original de Disney
La serie gira en torno a Russ Holliday, un mariscal de campo universitario cuya carrera quedó arruinada por un error escandaloso. Años después, con su reputación destrozada, decide reinventarse bajo el alter ego de Chad Powers, adoptando una identidad completamente diferente para poder insertarse como jugador en un equipo universitario en crisis del Sur de Georgia.
Disfrazado y con prótesis, Russ deberá enfrentarse no solo al campo de juego, sino también a la duda: ¿puede construir una nueva vida sin que su pasado lo condene? La comedia deportiva mezcla la presión atlética con el dilema moral de vivir detrás de una máscara, mientras el protagonista busca redimirse y descubrir quién es realmente detrás del personaje que ha construido.
