Falleció Alfred Oliveri, exnotero de CQC y reconocido director de documentales

Por el momento no se conocen las causas de su fallecimiento.

Embed - Fito Paez on Instagram: "Se nos fue Alfredito Olivieri. Siempre riendo, siempre buscando, siempre inyectando positividad. Un hombre de la cultura rock. Protagonista de la noche porteña en los agitados 90’. Aquel texto confesional sobre aquellos años es un texto impostergable. Honesto, seco y divertido. Quienes lo conocimos lo vamos a extrañar. Todo el amor para sus amigxs y familiares. Flia Páez" View this post on Instagram A post shared by Fito Paez (@fitopaezmusica)

La carrera de Alfred Oliveri

La trayectoria mediática de Oliveri comenzó como notero en CQC y en El Rayo en la década de los 90, una época en la que los cronistas de la calle eran las grandes figuras de los programas. Más adelante participó en la producción de La TV ataca, Teleshow y Music 21. Además, condujo programas como Rebelde sin pausa.

Luego de colaborar con Cuatro Cabezas, Oliveri se mudó a España donde fundó su propia productora y se dedicó a los documentales. En este nuevo rubro trabajó en historias sobre creatividad, gastronomía y cultura.

Fue el creador de la saga House of Chef y dirigió producciones como Into the Wine (La ruta del vino), donde exploró el mundo de la sommelier Mariana Torta en un recorrido por los principales territorios vinícolas europeos. En el Festival de Málaga, obtuvo dos Biznagas de Plata por sus obras Purity (2020) e Identidad (2023).