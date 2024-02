Fátima Florez habló de su relación con Javier Milei: qué dijo sobre su deseo de ser madre

En ese sentido, la Chiqui comenzó con sus características preguntas y le consultó a Fátima si su vida había cambiado desde que empezó una relación con el economista. “Mi vida sigue siendo la misma porque yo sigo siendo la misma, trabajando, haciendo mis obras de teatro, ensayando y preparando nuevos personajes”, dijo la imitadora.

fatimammilei.jpg

Acto seguido, Legrand insistió en el tema de la relación de Florez y Milei por lo que dijo: “¿Conocías el amor?¿Es la primera vez que te enamorás así? “. La comediante respondió: “Yo voy a hablar de este amor, siento que volvía a nacer. Estoy sintiendo cosas que nunca había sentido, me hace muy bien. Encontré una persona que con solo mirarnos nos entendemos. Nunca discute (Milei), es una relación muy nueva, desde el 13 de julio, siete meses. Soy una persona que no me gusta discutir y somos de cuidar mucho el vínculo”.

Fátima Florez habló de su deseo de ser madre en el futuro

Luego, incisiva, Legrand le preguntó a Florez por la posibilidad de casarse con Milei: “Creo que es muy pronto. Yo creo que hay algo más fuerte que casarse, compartir esa espiritualidad que compartimos, somos personas muy amantes de los animales. Tengo dos gatos, los traje al hotel (Mike y Harry). Escuchan mi voz y se ponen alerta, machitos los dos. Harry por el príncipe y Mike por Michael Jackson. Estoy todo el día en el hotel y después voy al teatro. Ellos siempre están acompañados”, expresó la artista anoche.

“Hoy a la noche, si bien es mi cumpleaños, le voy a hacer un regalo a Javier, porque él es muy fanático de mi imitación de Cher. Este año ese personaje no lo tenía en el repertorio porque agregué a Taylor Swift y otros”, reveló Fátima Florez en la mesaza de La Feliz.

Ya con la mirada puesta en el futuro, Mirtha Legrand le preguntó a Fátima Florez si tenía el deseo de ser madre. Con una sonrisa y alegría, la artista afirmó: “Sí, sí me gustaría. Cómo voy a decir que no. Me gustaría y cada vez más, me parece un acto de amor muy grande”, se sinceró ante las cámaras.