Feria del LIbro 2026: cómo conseguir entradas, cuánto salen y quiénes pueden acceder gratis

Fechas, valores y beneficios para visitar uno de los eventos culturales más convocantes del país.

Una nueva edición de la Feria del Libro se celebrará en La Rural.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires vuelve a escena en 2026 con su clásico combo de editoriales, autores y lectores que recorren pasillos a puro libro.

En un contexto donde el precio de los libros suele ser tema de conversación, la feria aparece como una oportunidad para acceder a descuentos, promociones y actividades sin costo adicional . Aun así, el acceso inicial, la entrada, sigue siendo un punto clave para quienes planean ir.

Como suele pasar, hay detalles que generan dudas, como cuánto cuesta entrar , cómo comprar tickets y quiénes pueden pasar gratis . La organización ya confirmó buena parte de la información, aunque algunos aspectos pueden ajustarse sobre la marcha según la programación final.

La edición 2026 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo . La sede continúa siendo el predio de La Rural, en el barrio de Palermo.

Durante esas semanas, el espacio se transforma en un circuito intenso de stands, auditorios y salas donde conviven presentaciones, firmas de ejemplares y charlas. Los fines de semana suelen ser los días de mayor convocatoria, con largas filas y un ritmo bastante movido. Para quienes buscan una experiencia más tranquila, los días de semana suelen ser una mejor opción.

Feria del Libro 2026: cómo conseguir entradas

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través del sitio oficial de la feria o de forma presencial en las boleterías del predio. La venta anticipada suele ser la opción más práctica para evitar demoras, sobre todo en jornadas de alta demanda.

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En cuanto a los precios, se mantienen en una franja accesible dentro del circuito cultural porteño, con diferencias entre días de semana y fines de semana. También suelen ofrecerse promociones especiales y combos familiares, lo que ayuda a amortiguar el gasto. Estos son los precios de las entradas a la feria:

De lunes a jueves tendrán un valor de $8.000.

Los viernes, sábados, domingos y feriados el precio será de $12.000.

También está la opción de comprar un pase de 3 visitas por $18.000.

Un dato que siempre interesa y es que hay varios grupos que pueden ingresar sin pagar. Entre ellos, docentes, estudiantes, jubilados y menores de cierta edad, siempre que presenten la acreditación correspondiente. Además, algunos días específicos permiten el acceso gratuito para todo el público, generalmente en horarios determinados.

Otro beneficio habitual es el voucher de descuento que se entrega con la entrada. Ese monto puede canjearse en librerías dentro de la feria, funcionando como un pequeño incentivo para comprar.

feria del libro

Actividades principales

La feria no es solo un paseo entre libros. La programación incluye una agenda cargada que abarca desde presentaciones editoriales hasta debates sobre actualidad, pasando por talleres y propuestas para chicos.

Uno de los ejes más convocantes son las charlas con autores. Escritores locales e internacionales participan en encuentros donde presentan sus obras y dialogan con el público. En muchos casos, se generan filas largas para firmas, algo ya clásico del evento. Leila Guerriero, Selva Amada y Cabriela Cabezón Cámara son algunas autoras invitadas que estarán presentes en la feria.

También hay espacios temáticos, como zonas dedicadas a literatura infantil, cómic o ciencia. Estos sectores suelen tener actividades propias, con dinámicas más participativas y un tono más relajado.

Además, Perú es el País Invitado de Honor en esta edición de la feria, lo que permitirá conocer más en detalle la cultura de un territorio cercano y conectar con sus raíces. La Feria del Libro 2026 es un plan ideal para quienes van en plan más distendido o con familia.