Festival de Cannes 2026: se reveló cuáles son las películas que competirán por la Palma de Oro + Seguir en









La semana pasada, Cannes anunció que su edición de 2026 se inaugurará el 12 de mayo con La Vénus électrique (El beso eléctrico), de Pierre Salvadori.

El festival se celebrará del 12 al 23 de mayo.

El prestigioso Festival de Cannes reveló su listado oficial de películas para la edición de este año. Cannes 2026 promete una mezcla de voces consagradas y emergentes del cine de autor, pero quizás con menos estrellas que las ediciones recientes.

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Un sinfín de figuras destacadas del cine de autor se dirigirán al sur de Francia para estrenar sus nuevas películas en la Croisette. Entre ellas figuran Sachs, Pedro Almodóvar, Farhadi, Hirokazu Kore-eda, Marie Kreutzer, László Nemes, Volker Schlöndorff, Jane Schoenbrun, Mungiu, Lukas Dhont, Pawlikowski y Ryûsuke Hamaguchi.

Entre los grandes nombres que protagonizarán películas en Cannes 2026 se encuentran Rami Malek (en El hombre que amo, de Ira Sachs), Renate Reinsve y Sebastian Stan (en Fiordo, el debut en inglés de Cristian Mungiu), Isabelle Huppert (en Relatos paralelos, del cineasta iraní Asghar Farhadi), Sandra Hüller (en Patria, de Pawe Pawlikowski) y Javier Bardem (en El amado, de Rodrigo Sorogoyen).

La lista del equipo de Cannes aún no está completa, lo que significa que añadirá más títulos en las próximas semanas.

La semana pasada, Cannes anunció que su edición de 2026 se inaugurará el 12 de mayo con La Vénus électrique (El beso eléctrico), de Pierre Salvadori, ambientada en la década de 1920, tras la ceremonia de apertura presentada por la actriz Eye Haïdara. También anunció el estreno mundial de Propeller One-Way Night Coach, la ópera prima de John Travolta como director , dentro de la sección Cannes Premiere Selection.

Entre los grandes nombres creativos que ya estaban confirmados para Cannes el próximo mes, el cineasta neozelandés y director de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, recibirá una Palma de Oro honorífica en reconocimiento a su trayectoria profesional en el festival de este año, al igual que la actriz, cantante, directora y ganadora del EGOT, Barbra Streisand. La 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo. Programación completa de Cannes 2026 hasta ahora COMPETICIÓN Minotauro, Andrey Zvyagintsev

El amado, Rodrigo Sorogoyen

El hombre que amo, Ira Sachs

Patria, Pawe Pawlikowski

Moulin, László Nemes

La fiesta de cumpleaños, Léa Mysius

Fiordo, Cristian Mungiu

Nuestra Salud, Emmanuel Marre

Monstruo gentil, Marie Kreutzer

Nagi Notes, Hiroshi Fukada

Esperanza, Na Hong-jin

Oveja en la caja, Hirokazu Kore-eda

El desconocido, Arthur Harari

De repente, Ryûsuke Hamaguchi

La aventura soñada, Valeska Grisebach

Otro día, Jeanne Herry

Cobarde, Lukas Dhont

El balón negro, Javier Ambrossi y Javier Calvo

La vida de una mujer, Charline Bourgeois-Taquet

Relatos paralelos, Asghar Farhadi

Navidad amarga, Pedro Almodóvar UN CERTAIN REGARD Todos los amantes en la noche, Yukiko Sode

Sexo adolescente y muerte en Camp Miasma, Jane Schoenbrun

Everytime, Sandra Wollner

Club Kid, Jordan Firstman

I'll Be Gone in June, Katharina Rivilis

Ayer el ojo no durmió, Rakan Mayasi

El colapso, Manuela Martelli

Elefantes en la niebla , Abinash Bikram Shah

Chico de hierro, Louis Clichy

Ben'imana, Marie-Clémentine Dusabejambo

Congo Boy, Rafiki Fariala

Ua, Viesturs Kairišs

Fresas, Laïla Marrakchi

Siempre tu animal maternal, Valentina Maurel

Palabras de amor, Rudi Rosenberg PROYECCIONES ESPECIALES John Lennon: La última entrevista, Steven Soderbergh

Avedon, Ron Howard

Les Survivants du Che, Christophe Réveille

Les Matins Merveilleux, Avril Besson

Ensayos para una revolución, Pegah Ahangarani

El asunto Marie-Claire, Lauriane Escaffre e Yvo Muller

Cantona, David Tryhorn y Ben Nicholas ESTRENO EN CANNES Visitation, Volker Schlöndorff

Propeller One-Way Night Coach, John Travolta

Kokurojo: El samurái y el prisionero, Kiyoshi Kurosawa

La tercera noche, Daniel Auteuil

El partido, Juan Cabral y Santiago Franco PROYECCIONES DE MEDIANOCHE Sanguine, Marion Le Coroller

Jim Queen, Marco Nguyen y Nicolas Athane

Colony, Yeon Sang-ho

Roma Elastica, Bertrand Mandico

Full Phil, Quentin Dupieux FUERA DE COMPETICIÓN Su infierno privado, Nicolas Winding Refn

El abandono, Vincent Garenq

El objeto del délit, Agnès Jaoui

La bataille de Gaulle: L'âge de fer, Antonin Baudry

Karma, Guillaume Canet

El beso eléctrico, Pierre Salvadori – película de apertura

Diamante, Andy Garcia