El prestigioso Festival de Cannes reveló su listado oficial de películas para la edición de este año. Cannes 2026 promete una mezcla de voces consagradas y emergentes del cine de autor, pero quizás con menos estrellas que las ediciones recientes.
Festival de Cannes 2026: se reveló cuáles son las películas que competirán por la Palma de Oro
La semana pasada, Cannes anunció que su edición de 2026 se inaugurará el 12 de mayo con La Vénus électrique (El beso eléctrico), de Pierre Salvadori.
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Un sinfín de figuras destacadas del cine de autor se dirigirán al sur de Francia para estrenar sus nuevas películas en la Croisette. Entre ellas figuran Sachs, Pedro Almodóvar, Farhadi, Hirokazu Kore-eda, Marie Kreutzer, László Nemes, Volker Schlöndorff, Jane Schoenbrun, Mungiu, Lukas Dhont, Pawlikowski y Ryûsuke Hamaguchi.
Entre los grandes nombres que protagonizarán películas en Cannes 2026 se encuentran Rami Malek (en El hombre que amo, de Ira Sachs), Renate Reinsve y Sebastian Stan (en Fiordo, el debut en inglés de Cristian Mungiu), Isabelle Huppert (en Relatos paralelos, del cineasta iraní Asghar Farhadi), Sandra Hüller (en Patria, de Pawe Pawlikowski) y Javier Bardem (en El amado, de Rodrigo Sorogoyen).
La lista del equipo de Cannes aún no está completa, lo que significa que añadirá más títulos en las próximas semanas.
La semana pasada, Cannes anunció que su edición de 2026 se inaugurará el 12 de mayo con La Vénus électrique (El beso eléctrico), de Pierre Salvadori, ambientada en la década de 1920, tras la ceremonia de apertura presentada por la actriz Eye Haïdara. También anunció el estreno mundial de Propeller One-Way Night Coach, la ópera prima de John Travolta como director , dentro de la sección Cannes Premiere Selection.
Entre los grandes nombres creativos que ya estaban confirmados para Cannes el próximo mes, el cineasta neozelandés y director de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, recibirá una Palma de Oro honorífica en reconocimiento a su trayectoria profesional en el festival de este año, al igual que la actriz, cantante, directora y ganadora del EGOT, Barbra Streisand. La 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo.
Programación completa de Cannes 2026 hasta ahora
COMPETICIÓN
- Minotauro, Andrey Zvyagintsev
- El amado, Rodrigo Sorogoyen
- El hombre que amo, Ira Sachs
- Patria, Pawe Pawlikowski
- Moulin, László Nemes
- La fiesta de cumpleaños, Léa Mysius
- Fiordo, Cristian Mungiu
- Nuestra Salud, Emmanuel Marre
- Monstruo gentil, Marie Kreutzer
- Nagi Notes, Hiroshi Fukada
- Esperanza, Na Hong-jin
- Oveja en la caja, Hirokazu Kore-eda
- El desconocido, Arthur Harari
- De repente, Ryûsuke Hamaguchi
- La aventura soñada, Valeska Grisebach
- Otro día, Jeanne Herry
- Cobarde, Lukas Dhont
- El balón negro, Javier Ambrossi y Javier Calvo
- La vida de una mujer, Charline Bourgeois-Taquet
- Relatos paralelos, Asghar Farhadi
- Navidad amarga, Pedro Almodóvar
UN CERTAIN REGARD
- Todos los amantes en la noche, Yukiko Sode
- Sexo adolescente y muerte en Camp Miasma, Jane Schoenbrun
- Everytime, Sandra Wollner
- Club Kid, Jordan Firstman
- I'll Be Gone in June, Katharina Rivilis
- Ayer el ojo no durmió, Rakan Mayasi
- El colapso, Manuela Martelli
- Elefantes en la niebla , Abinash Bikram Shah
- Chico de hierro, Louis Clichy
- Ben'imana, Marie-Clémentine Dusabejambo
- Congo Boy, Rafiki Fariala
- Ua, Viesturs Kairišs
- Fresas, Laïla Marrakchi
- Siempre tu animal maternal, Valentina Maurel
- Palabras de amor, Rudi Rosenberg
PROYECCIONES ESPECIALES
- John Lennon: La última entrevista, Steven Soderbergh
- Avedon, Ron Howard
- Les Survivants du Che, Christophe Réveille
- Les Matins Merveilleux, Avril Besson
- Ensayos para una revolución, Pegah Ahangarani
- El asunto Marie-Claire, Lauriane Escaffre e Yvo Muller
- Cantona, David Tryhorn y Ben Nicholas
ESTRENO EN CANNES
- Visitation, Volker Schlöndorff
- Propeller One-Way Night Coach, John Travolta
- Kokurojo: El samurái y el prisionero, Kiyoshi Kurosawa
- La tercera noche, Daniel Auteuil
- El partido, Juan Cabral y Santiago Franco
PROYECCIONES DE MEDIANOCHE
- Sanguine, Marion Le Coroller
- Jim Queen, Marco Nguyen y Nicolas Athane
- Colony, Yeon Sang-ho
- Roma Elastica, Bertrand Mandico
- Full Phil, Quentin Dupieux
FUERA DE COMPETICIÓN
- Su infierno privado, Nicolas Winding Refn
- El abandono, Vincent Garenq
- El objeto del délit, Agnès Jaoui
- La bataille de Gaulle: L'âge de fer, Antonin Baudry
- Karma, Guillaume Canet
- El beso eléctrico, Pierre Salvadori – película de apertura
- Diamante, Andy Garcia
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