Un nuevo estudio científico desmiente que el pulpo más antiguo del mundo sea realmente un pulpo

La reclasificación de este antiguo fósil como un ancestro de los nautilos y no como un pulpo marca un hito en la paleontología. Gracias a esta investigación, la cronología evolutiva de estas especies marinas toma un rumbo completamente distinto.

Guinness World Records anunció que dejará de considerar a Pohlsepia mazonensis como el pulpo más antiguo.

Un fósil de 300 millones de años ha dejado de ser considerado el pulpo más viejo de la historia . Los análisis científicos más recientes confirmaron que esta criatura con tentáculos es en realidad un pariente del nautilo , otro tipo de cefalópodo que también posee concha.

Thomas Clements dirigió el estudio que analiza la verdadera naturaleza del Pohlsepia mazonensis , un espécimen que ha generado controversia durante mucho tiempo. El experto de la Universidad de Reading señaló la dificultad de interpretar este resto fósil , comparando su apariencia con "una masa más blanca" .

"Si lo miras y eres un investigador de cefalópodos y te interesa todo lo relacionado con los pulpos, superficialmente sí se parece mucho a un pulpo de aguas profundas", añadió Clements.

Este espécimen posee una longitud similar a la de una mano humana y fue hallado en el yacimiento de Mazon Creek , situado en el estado de Illinois , una región reconocida por albergar restos fósiles de épocas previas a la aparición de los dinosaurios.

Si bien en el año 2.000 se clasificó inicialmente como un pulpo, este descubrimiento modificó temporalmente las teorías evolutivas de los cefalópodos al proponer un origen mucho más remoto para la especie. Sin embargo, tras descartarse dicha identidad, el registro fósil de los pulpos vuelve a situarse en ejemplares que datan de hace aproximadamente 90 millones de años.

"Es una brecha enorme", sostenía Clements. Esa gran brecha hizo que los investigadores se preguntaran: "¿Es esto realmente un pulpo?". Para desentrañar el misterio, Clements y su equipo utilizaron un sincrotrón, que emplea electrones a gran velocidad para crear haces de luz más intensos que los del sol, para examinar el interior de la roca fosilizada.

Al realizar el análisis, los investigadores hallaron una rádula o línea de dientes que está presente en todos los moluscos, desde los nautilos hasta los pulpos. Este ejemplar contaba con 11 dientes en cada hilera, una cifra que contrasta con los siete o nueve dientes que suelen presentar los pulpos de manera habitual.

"Esto tiene demasiados dientes, así que no puede ser un pulpo", afirmó Clements. "Y así nos damos cuenta de que el pulpo más antiguo del mundo en realidad es un fósil de nautilo, no un pulpo", agregó.

Los dientes encontrados coinciden con los de un fósil de nautilo llamado Paleocadmus pohli, que también fue hallado en la misma región. Clements dijo que la confusión inicial podría haberse dado porque la criatura se descompuso y perdió su concha característica antes de fosilizarse.

De esta manera, Guinness World Records anunció que dejará de considerar a Pohlsepia mazonensis como el pulpo más antiguo. El editor gerente, Adam Millward, expresó que los científicos habían realizado "un descubrimiento fascinante".

"Dejaremos en suspenso el título original de 'fósil de pulpo más antiguo' y esperamos revisar estas nuevas pruebas", concluyó.