¿Los Rolling Stones finalmente saldrán de gira? La novedad que ilusiona a los fans

Además en los últimos días surgieron indicios de que la banda estaba preparándose para un gran anuncio. Muchos lo interpretaron como el lanzamiento de un nuevo álbum.

Tras varios meses de rumores , los Rolling Stones dieron señales concretas de su posible regreso a los escenarios.

Este fin de semana, su página web oficial se actualizó con una imagen de un avión junto a la frase "The Tour" y una versión renovada del icónico logo de la lengua, acompañada de un mensaje invitando a los seguidores a estar atentos a la publicación de fechas.

En los últimos días surgieron indicios de que la banda estaba preparándose para un gran anuncio. Muchos lo interpretaron como el lanzamiento de un nuevo álbum. Las especulaciones surgen a raíz de una nueva serie de carteles que han aparecido en la capital de Inglaterra, en los que simplemente se lee "The Cockroaches" (Las Cucarachas) junto con un código QR.

Como señaló el periodista y locutor ingles Matt Everitt, el nombre parece ser uno que los gigantes del rock adoptaron en el pasado como seudónimo. A principios de los 80, dieron un concierto secreto bajo el nombre de "Blue Sunday And The Cockroaches" .

El código te lleva a un nuevo sitio web llamado 'thecockroaches.com', y cuando haces clic en el botón para "registrarte", la página dice "¿Quiénes diablos son las cucarachas?" e invita a los fans a suscribirse para recibir actualizaciones.

Como bien señala Everitt, el texto de esa página de registro es similar al que aparece en una antigua y famosa fotografía de Keith Richard, en la que se le ve con una camiseta que dice "¿Quién diablos es Mick Jagger?".

Al registrarse para recibir actualizaciones, se envía un correo electrónico con un mensaje de confirmación de Universal Music, que es el mismo sello discográfico que representa a los Stones. Según la pagina, el 11 de Abril anunciarán la fecha de salida del nuevo álbum, un show o ambas cosas.

El año pasado, el productor Andrew Watt reveló que había estado trabajando de nuevo con la banda para ayudarles a grabar otro álbum, tras haber colaborado también con ellos en el 24º álbum de estudio, ganador de un premio Grammy, "Hackney Diamonds" en 2023, el primero desde la muerte de Charlie Watts.

¿Podrían volver los Rolling Stones a la Argentina?

A pesar de los informes recientes que aseguraban que los Rolling Stones no volverán a salir de gira debido a que Keith Richards no puede comprometerse al proceso que implica, la posibilidad de que la banda vuelva la Argentina parece que no esta del todo descartada.

Aunque en un principio el panorama parecía cerrado, una información publicada este fin de semana reavivó la ilusión de los fanáticos.

Un artículo del Daily Mail publicado por Alison Boshoff, una de las editoras del medio británico, reveló que la banda evalúa realizar tres mini-residencias en diferentes puntos del mundo: Reino Unido, Estados Unidos y Argentina, un país al que consideran clave por el vínculo histórico con su público.

"Puedo revelar que los Stones están planeando tres mini residencias: una en el Reino Unido, otra en Estados Unidos y una en la Argentina, donde cuentan con una base de fans enorme y fervorosa. La idea es realizar una semana de shows y luego tomarse dos semanas de descanso entre presentaciones”, escribió Boshoff.

El formato permitiría reducir los viajes, cuidar la salud de Richards y mantener a la banda activa sin el desgaste físico que implican las giras tradicionales. De este modo, el concepto de residencia -con presentaciones limitadas y periodos de descanso extensos- se habría vuelto una posibilidad concreta dentro del grupo para seguir tocando.

La última visita de los Stones a la Argentina fue en 2016, cuando el Estadio Único de La Plata vibró durante tres noches consecutivas ante más de 150 mil personas.