Netflix presentó su nueva película documental "Perfecta: La voz de Silvina Luna" + Seguir en









Un retrato íntimo que recorre los últimos años de la modelo y actriz a través de material inédito grabado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad

.Perfecta: La voz de Silvina Luna estará disponible en Netflix en 2027

Netflix, bajo el sello "Hecho en Argentina", presentó su nueva película documental Perfecta: La voz de Silvina Luna.

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Un retrato íntimo que recorre los últimos años de la modelo y actriz a través de material inédito grabado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad.

“Silvina me pidió hasta el final que la filmara. Ella estaba con la cabeza que quería hacer este documental y quería mostrar todo lo que le estaba pasando. Ella quería que su historia sirviera para algo, que sea un ejemplo para otras personas", aseguró su hermano Ezequiel Luna.

De qué trata Perfecta: La voz de Silvina Luna Perfecta: La voz de Silvina Luna reconstruye la meteórica carrera y la batalla final de Silvina Luna, modelo y actriz que conquistó a la Argentina. Lo que suponía ser una simple cirugía estética, termina causándole un daño irreversible. Iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, este documental revela desde su intimidad una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética.

Embed - Perfecta: La voz de Silvina Luna | Primer vistazo | Netflix Durante más de una década, Silvina Luna arrastró las complicaciones derivadas de una mala práxis sufrida durante una cirugía estética a la que se sometió en 2011.

Aquella operación en manos del cirujano Aníbal Lotocki derivó en una hipercalcemia, un cuadro en el que el nivel de calcio en la sangre excede ampliamente los valores normales. Finalmente, la actriz falleció el 31 de agosto de 2023. La película documental esta dirigida por Nico Petrich, producen Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky. Con producción de Pampa Films y Studio23 como productora asociada, Perfecta: La voz de Silvina Luna estará disponible en Netflix en 2027.