Festival de Cannes: Harrison Ford recibió la Palma de Oro honorífica

Después de una presentación del director de Cannes, Thierry Fremaux , que incluyó saludos a Bob Iger de Disney, los productores de Indy Kathleen Kennedy y Frank Marshall y el elenco, incluidos Mads Mikkelsen , Phoebe Waller Bridge Ford y su esposa Calista Flockhart y al director James Mangold , se mostró un vídeo con la filmografía de Ford que incluia a: Frisco Kid, Working Girl, Blade Runner, Raiders of the Lost Ark, American Graffiti, K9: The Widowmaker, Air Force One, Mosquito Coast, The Fugitive y la escena de la cantina de Star Wars, así como toda la serie Indiana Jones.

Las películas en las que ha aparecido Ford y que se han presentado en Cannes incluyen The Conversation (1974), Apocalypse Now (1979) y Witness (1985). También estuvo en 2014 para un evento especial en apoyo de The Expendables 3 .

Al subir al escenario, Ford dijo: "Estoy complacido y honrado, pero tengo una película que tienes que ver".

Ford agregó sobre el montaje: "Dicen que antes de morir, ves tu vida pasar ante tus ojos, y yo vi mi vida pasar ante mis ojos".

WhatsApp Image 2023-05-18 at 15.15.18.jpeg

De qué trata Indiana Jones y el dial del destino

La película dirigida por James Mangold continúa con el famoso arqueólogo de Ford a fines de la década de 1960 cuando regresa a una aventura para detener el resurgimiento de los nazis. El reparto secundario incluye a Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen y Antonio Banderas. La película es la primera película de "Indiana Jones" desde "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull", dirigida por Spielberg, que recaudó 790 millones de dólares en todo el mundo en 2008.

Spielberg lanzó la franquicia "Indiana Jones" en 1981 con "Raiders of the Lost Ark", que tenía una historia co-creada por George Lucas. Los dos crearon tres secuelas juntos: "Temple of Doom" de 1984, "Last Crusade" de 1989 y "Kingdom of the Crystal Skull" de 2008.