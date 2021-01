Ang Lee: "Nuestro desafío es salvar al cine"

Para Lee, estas innovaciones no sólo modifican al cine como espectáculo sino que son el único recurso, más allá de lo técnico, para mantenerlo vivo. Para él, al igual que tantos otros artistas de su generación, la experiencia de la sala cinematográfica que puso en jaque la pandemia de coronavirus es irreemplazable. “La sala de cine es nuestra iglesia, nuestro templo”, ha dicho en estos días. “Es una ceremonia. Pero ahora la televisión ha venido a reemplazarla. Nos quieren hacer creer que podemos acomodarnos a eso. Y no, no podemos. No es sólo la gente junto a la que vemos una película, no es tampoco el tamaño de la pantalla. Es la ceremonia: eso es lo que debemos defender, y actualizar”, agregó.

“El próximo paso, lógicamente, es la inmersividad, lo cual no puede hacerse en una pantalla de televisión”, completó Lee. “¿Pero cómo convencemos al público para que regrese? Ese es el desafío que hoy enfrenta la comunidad de cineastas. A veces uno acierta y otras veces falla. Pero así ha sido siempre la historia del cine. Hay que mantener la frescura, la inocencia, la curiosidad, los sueños. Hay que invitar al público a que nos acompañe, para eso hacemos cine. Yo confío en que el público estará siempre de nuestro lado.”