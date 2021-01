Guillermo Coppola se sinceró tras contagiarse de coronavirus: "Cuando te pasa, te das cuenta de que hiciste una estupidez"

"La angustia te agarra por los terceros. Estuve 9 meses encerrado, me había hecho 9 hisopados, todos negativos. Pero llega fin de año... Amigos… Y yo estoy acostumbrado a festejar, me gusta festejar los cumpleaños, festejar las fiestas, juntarme con amigos, es mi vida... Es mi vida de toda la vida", continuó diciendo el exrepresentante y amigo de Diego Maradona.

"El 24 de diciembre había estado en la localidad de 9 de julio con un grupo familiar reducido... Pero en Mar del Plata (donde celebró fin de año) el núcleo se hizo mucho más grande. Fue una fiesta familiar numerosa. Yo no soy arengador del 31, soy arengador de las fiestas a las que voy, sea de grandes o de chicos. Los chicos están esperando hacer un pogo de estos, que van y vienen, y me presto", agregó.

A continuación, realizó un mea culpa respecto de su situación: "La responsabilidad es pura y exclusivamente mía. Me dejé llevar y las consecuencias son estas. Cuando te pasa, te das cuenta de que hiciste una estupidez. Es responsabilidad mía y el de riesgo soy yo".

Asimismo, explicó que está aislado de su familia dentro de su casa, que no se mueve ni tiene relación con gente y que utiliza barbijo todo el tiempo. "Las fiestas me llevaron a cometer un error, lo reconozco. Las consecuencias las estoy pagando yo. Me daría la vacuna... No soy de criticar si no sé de la materia, si mis médicos me dicen que me la dé, me la doy", concluyó Coppola.