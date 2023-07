¿Fin del amor?: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, separados

Así lo confirmó la periodista de espectáculos, Paula Varela en sus redes sociales. "Último momento. Tini Stoessel y Rodrigo de Paul separados", dijo y agregó: " Y no es pavada de las redes!! Eso no es periodismo esto es información".

"Hace tres semanas me era muy lejano poder volver a subir a un escenario, y fue una meta que me puse en mi cabeza. Y poder estar acá es un gran logro, gracias a ustedes por todo el amor que me brindan, muchas gracias de verdad, muchas gracias", confesó a fines de junio, en medio de su show en Barcelona.

Tini, antes del recital, había explicado: "Literalmente, hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales".

"No me veía capaz de volver a peinarme, de dar una entrevista, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta", detalló la artista.

La noticia de la separación de Tini y De Paul abrió debate en las redes sociales

La noticia de la separación de una de las parejas top del momento abrió un fuerte debate en las redes sociales entre los que mostraban su tristeza y afirmaban que era algo que ya se veían venir. Además, muchos se acordaron de la exesposa de De Paul, Camila Homs.

Se separan Tini y De Paul

Cami Homs : pic.twitter.com/zT8SYN1jz0 — Walter (@juanpedro1950) July 19, 2023

Cami Homs : pic.twitter.com/zT8SYN1jz0 — Walter (@juanpedro1950) July 19, 2023

Tini y de paul se separaron todo es dolor y tristeza — (@CamilaaLeguiza1) July 19, 2023

QUE TINI Y DE PAUL QUEEE , necesito ya mismo los motivos de los rumores — josesita (@joosoria18) July 19, 2023

Se separó tini y el pollera de paul, cómo no nos íbamos a no separar nosotros bb — Ricarda (@RiiicardaGo) July 19, 2023

che igual medio q todos ya sabiamos q no iban a durar tini y de paul solo fingiamos demencia pic.twitter.com/GkG2Y2Ef4V — mar (@mmmariiiiiii) July 19, 2023