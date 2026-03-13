Fito Páez celebra su cumpleaños con un show exclusivo de Novela previo al recital gratuito en el Monumento a la bandera

El espectáculo en el Teatro El Círculo forma parte del ciclo Casa Páez, una serie de conciertos especiales en su ciudad natal.

El show del domingo marca el inicio oficial de su gira internacional "Sale el Sol Tour 2026".

Hoy, Fito Páez celebra sus 63 años con un show especial en Rosario dedicado a “Novela” , su nuevo disco. El recital forma parte de la serie de conciertos que el músico realiza en su ciudad natal durante esta semana y que culminará con un gran espectáculo gratuito frente al Monumento Nacional a la Bandera .

La presentación serpa en el Teatro El Círculo , donde el artista interpretará en vivo las canciones de este proyecto conceptual que venía desarrollando desde hace más de 30 años. A continuación, conocé todos los detalles.

La presencia de Fito Páez en Rosario durante esta semana responde a una propuesta especial llamada Casa Páez , un ciclo que reúne diferentes formatos de conciertos para repasar distintas etapas de su obra y presentar su disco más reciente.

La serie comenzó con un concierto sinfónico en el Teatro El Círculo , donde el músico interpretó parte de su repertorio acompañado por arreglos orquestales que le dieron un nuevo clima a canciones emblemáticas de su carrera.

El segundo encuentro fue en el Teatro Astengo , con un espectáculo a piano solo . Ahí, el músico apostó por un formato íntimo que lo mostró prácticamente sin acompañamiento.

Embed - Fito Paez on Instagram: "Gracias x esta segunda noche inolvidable Rosario. La energía del silencio vibrante, el canto, el baile, la comunión que genera la música y el deseo de que suceda algo extraordinario. Bueno, lo volvimos a hacer! Gracias x tanto tanto amor! Y especialísimas para el maestro Moris que pasó a saludar y a quien le cantamos El oso, himno argentino de su autoría. Los veo el viernes en el Círculo: NOVELA en vivo Les amo Fito @adlerguido @federementeria27" View this post on Instagram

El tercer concierto coincide con su cumpleaños y está dedicado íntegramente a “Novela”, su último álbum. El show se realiza nuevamente en el Teatro El Círculo y está pensado como una experiencia conceptual para recorrer el trabajo completo, respetando el hilo narrativo de la obra.

El proyecto culminará el domingo con un show gratuito frente al Monumento Nacional a la Bandera, que funcionará como cierre de esta semana especial y como el punto de partida de “Sale el Sol Tour 2026”, la gira que lo llevará nuevamente por distintos escenarios de Argentina y del exterior.

Fito Paez.webp Fito Páez.

Novela, su último disco

"Novela" es uno de los proyectos más ambiciosos de la carrera de Fito Páez, inspirado en discos conceptuales clásicos como "Quadrophenia" de "The Who".

La idea tomo forma en 1988, cuando el músico empezó a imaginar una obra conceptual que combinara música, narrativa y elementos teatrales. Durante décadas, quedó en pausa mientras el artista desarrollaba otros sencillos, películas y libros, pero nunca dejó de trabajarlo en paralelo.

El resultado final es una ópera rock compuesta por una serie de canciones que funcionan como capítulos de una historia mayor. A diferencia de un álbum tradicional, el disco propone una escucha completa y ordenada, ya que cada tema forma parte de un relato.

novela fito paez

La historia está ambientada en Villa Constitución, un pueblo de la provincia de Santa Fe, inspirado en paisajes y climas de la región.

Ahí, se cruzan personajes muy distintos entre sí, como Maldivina y Turbialuz, dos brujas que deben cumplir una misión particular: crear un romance perfecto entre dos adolescentes llamados Loka y Jimmy. También aparecen artistas de circo y trabajadores de un prostíbulo.

Al pasar por las canciones, la trama avanza entre conflictos, encuentros y momentos de tensión que mezclan la fantasía con influencias culturales que van desde la filosofía hasta la poesía.

Musicalmente, es muy diverso. Páez combina rock, baladas, arreglos orquestales, momentos cercanos al jazz y pasajes más experimentales.

La producción estuvo a cargo del propio músico junto a Gustavo Borner y Diego Olivero, colaboradores habituales. En la grabación participaron integrantes de su banda estable y varios músicos invitados, además de una orquesta especialmente convocada para el proyecto. Inlcuso, hay voces en off de la actriz Lorena Vega.

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Cómo será el show gratuito de Fito Páez en el Monumento a la bandera

El cierre de esta semana especial llegará el domingo a las 19, cuando Fito Páez se presente con un recital gratuito frente al Monumento Nacional a la Bandera, a orillas del río Paraná.

Para el show se montó un escenario de gran tamaño frente al monumento, con una puesta visual especialmente diseñada por el reconocido escenógrafo y arquitecto Sergio Lacroix.

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Las autoridades confirmaron que habrá más de 100 efectivos policiales destinados al control del evento, además de personal sanitario y equipos de Protección Civil para asistir ante cualquier eventualidad.

En cuanto a la circulación, se dispusieron cortes de tránsito desde las 17 horas en distintos puntos del centro de Rosario, con el objetivo de facilitar el acceso peatonal del público.