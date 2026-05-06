Fito Páez presentó "Shine", el primer adelanto de su próximo álbum de estudio + Seguir en









El lanzamiento llega tras una serie de shows en el Movistar Arena y en la previa de lo que será su gira "Sale el Sol Tour 2026".

Fito estrena nueva música.

Fito Páez presentó "Shine", el primer adelanto de su próximo disco de estudio. El nuevo álbum encarna el renacer de Páez después del accidente doméstico que sufrió en septiembre del 2024 y que derivó en una intervención quirúrgica por la fractura de nueve costillas, y en la suspensión de todas sus actividades, conciertos y grabaciones.

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Tras largos meses de reposo absoluto, Fito floreció en nuevas canciones que trazaron su camino de vuelta y en una mirada certera y profunda del tiempo en que nos toca vivir, tal y como se deja oír en este primer single del disco.

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Cómo es "Shine", el nuevo single de Fito Con un sonido crudo y repleto de delays, que evoca sin escalas la obra en que John Lennon y Phil Spector homenajearon a las raíces del rock & roll, Paez, en su disco homónimo, suena a clásico y convoca al oyente a despertar del espíritu enajenante que nos rodea. "Shine" funciona como un llamado a la acción que demuestra que el rock vernáculo puede ser revitalizante, incluso en estos tiempos donde la tiranía del like domina los medios y tendencias.

Embed - Fito Paez - Shine (Video Oficial) Tras una serie de funciones consagratorias en la capital, y con los recientes shows en Mendoza y Neuquén como antesala de lo que se viene, Fito confirmó lo que será su gira "Sale el Sol Tour 2026". Será un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas.

Fechas del "Sale el Sol Tour 2026" MAYO 15/05 – Antel Arena, Montevideo, Uruguay ÚLTIMAS ENTRADAS

20/05 – Movistar Arena, Buenos Aires ÚLTIMAS ENTRADAS JUNIO 05/06 – Arena Cañaveralejo, Cali, Colombia

06/06 – Plaza de Toros, Manizales, Colombia

09/06 – La Macarena, Medellín, Colombia

12/06 – Movistar Arena, Bogotá, Colombia OCTUBRE 01/10 – Predio FISA, Bahía Blanca

03/10 – Polideportivo, Mar del Plata

09/10 – Estadio Delmi, Salta

11/10 – Club C. CBA, Tucumán

16/10 – Plaza de la Música, Córdoba

31/10 – Playón Estadio Único, La Plata NOVIEMBRE 05/11 – Polideportivo Santa María, Posadas

07/11 – Anfiteatro Cocomarola, Corrientes

28/11 – Estación Belgrano, Santa Fe