Fito Páez vuelve a Rosario con un recital gratuito en el Monumento a la Bandera: fecha y horario

Rosario se prepara para vivir una noche inolvidable. El próximo domingo 15 de marzo, Fito Páez se presentará en el emblemático Monumento Nacional a la Bandera en un concierto gratuito que promete convertirse en uno de los eventos musicales más convocantes del año en la ciudad.

El recital no será uno más en su trayectoria: marcará el inicio oficial del Sale el Sol Tour 2026 y tendrá un valor profundamente simbólico al realizarse en su ciudad natal, el lugar donde comenzó su historia musical. Profeta en su tierra, Fito regresa al corazón de Rosario para reencontrarse con su gente en un escenario tan icónico como imponente, a orillas del río Paraná.

Será un show extenso, de formato completo, con todos sus grandes clásicos, canciones nuevas y una puesta especialmente diseñada para la ocasión. Fiel al estilo de Páez, también habrá lugar para la intimidad y el recuerdo.

La noticia fue anunciada por el propio artista a través de un video en sus redes sociales, donde calificó el concierto como “algo increíble” y celebró poder compartir este momento con la ciudad.

El espectáculo contará con una producción integral especialmente concebida para este evento. La puesta en escena estará a cargo del reconocido diseñador y arquitecto Sergio Lacroix , referente en el desarrollo de experiencias escénicas de gran impacto dentro del rock y la moda.

Su trabajo en arquitectura efímera —la creación de espacios escénicos pensados para existir en un momento único— promete transformar el Monumento en una experiencia visual y sensorial sin antecedentes en la ciudad.

El 15 de marzo no será simplemente un recital: será una noche llena de historia, nostalgia, música y sorpresas, en un marco imponente y con una producción a la altura de un acontecimiento histórico

El comienzo de una nueva gira

El concierto funcionará como el puntapié inicial del Sale el Sol Tour 2026 , que continuará con presentaciones en los Movistar Arena —con fechas ya agotadas el 19 y 20 de marzo y la función del 10 de abril a la venta— y seguirá su recorrido internacional por Uruguay, Colombia y otros destinos a anunciar.

Rosario será así el kilómetro cero de una gira que inaugura una nueva etapa en la carrera de uno de los artistas más trascendentes de la música argentina.

Agenda completa de Fito Páez en Rosario

El show gratuito del 15 no llega solo. Durante la misma semana, Fito ofrecerá tres presentaciones especiales en la ciudad: