Floppy Tesouro dio una importante actualización sobre su salud tras haber sido internada

La modelo recibió el alta médica tras haber sido internada por una reacción alérgica a la medicación. Ahora, continuará con tratamiento por una pulpitis, cuadro que desencadenó sus complicaciones de salud.

Floppy Tesouro volvió a ser internada el pasado miércoles 8 de abril por la noche en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires luego de haber recibido el alta hace un mes por una neuralgia, cuadro médico que afecta los nervios de la cara .

En la tarde del miércoles, la modelo se había acercado al nosocomio para hacerse unos estudios a raíz de una alergia que le había ocasionado uno de los medicamentos que estaba tomando para su mejoría cuando los médicos que la atendieron decidieron dejarla internada y monitoreada nuevamente .

La noticia la dio Tesouro a través de historias de Instagram, donde se la vio recostada en una cama del hospital con un sensor de monitoreo cardíaco adherido al pecho y una vía intravenosa en su brazo derecho.

"Quedé internada en @sanatoriootamendi por la alergia que me generó la medicación Dress (reacción alérgica fuerte) Acá controlada por todo el equipo médico!" , escribió Floppy para acompañar la imagen.

"No veo la hora de salir de todo esto, mucha angustia e impotencia tengo pero también poniendo garra para salir adelante", cerró angustiada.

Ahora la modelo y conductora reveló que fue dada de alta pero debe continuar con un tratamiento. "Dada de alta. Gracias a todo el equipo del @sanatoriootamendi por la atención y a todos ustedes por sus mensajes. De a poco voy a ir respondiendo porque estos días estuve enfocada en descansar y poner energía en mi recuperación. Esta tarde me vuelven a atender para seguir con el tratamiento de la pulpitis, que fue lo que desencadenó todo", indicó junto a una imagen suya en sus historias de Instagram.

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¿Qué es la pulpitis?

La pulpitis es la inflamación del tejido blando interno (pulpa) del diente, generalmente causada por caries profundas, traumatismos o bruxismo, produciendo dolor intenso. Se cura mediante endodoncia (matar el nervio) en casos irreversibles, o eliminando la caries y empastando si es reversible. También puede requerir extracción dental si el daño es total.

Las internaciones previas de Floppy Tesouro

El 7 de marzo Tesouro fue internada por primera vez en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires por una neuralgia del trigémino y recibió el alta médica a las 48 horas de permanecer bajo control en el nosocomio.

Apenas una semana después de recibir el alta, volvió a la clínica a hacerse los controles correspondientes y terminó nuevamente internada debido a un efecto adverso a la medicación que recibe.

Luego del último episodio, Floppy comenzó el tratamiento odontológico respectivo para la trismus, una alteración que impide la apertura total de la boca y que tuvo como consecuencia de la neuralgia.