Medifé lanza Indie, el nuevo plan de salud para trabajadores independientes

La compañía de medicina privada amplía sus opciones de servicio de salud ante las demandas y necesidades de los jóvenes. La cobertura está enfocada en profesionales, freelancers, emprendedores y monotributistas que buscan un plan médico claro, accesible y sin complicaciones.

La empresa de medicina privada Medifé presentó Indie , su nuevo plan de cobertura médica para trabajadores independientes. Se trata de una alternativa pensada para quienes trabajan bajo nuevos formatos laborales y que combina cobertura médica de calidad, una experiencia simplificada y flexible, con una propuesta económica conveniente.

La compañía, que ofrece una cobertura integral, amplía sus opciones de servicios de salud para dar respuestas concretas a las necesidades y demandas de los jóvenes que han elegido trabajar de forma independiente : profesionales, freelancers, emprendedores y monotributistas que buscan crecer y contar con una cobertura médica clara, accesible y sin complicaciones.

El plan Indie incluye el cuidado de Sanatorio Finochietto como principal prestador –uno de los centros asistenciales privados de alta complejidad más destacados del país– como también otras instituciones médicas de AMBA. También comprende atención virtual 24/7 mediante su servicio de telemedicina Cam Doctor , asistencia al viajero con c obertura internacional , una red de farmacias con el 40% de descuento en los medicamentos ambulatorios, un par de anteojos al año y cobertura en prácticas generales de odontología con descuentos en ortodoncia.

Entre sus beneficios, Indie también suma el uso durante tres meses sin costo de una plataforma contable online para gestionar trámites impositivos de forma simple.

medifé plan indie 3

Mediante un esquema económico previsible y herramientas digitales, el plan de Medifé permite gestionar la salud de forma autónoma y desde cualquier sitio a través de la App. En ese sentido, el sistema de telemedicina Cam Doctor, que cuenta con el respaldo de Google Cloud, tiene un plantel de más de 125 profesionales, atención las 24 horas todo el año y 12 consultorios para atender la demanda espontánea y consultas programadas, con la practicidad de las recetas virtuales y sin demoras en los turnos (en demanda espontánea, el tiempo de espera para atención es menor a 6 minutos en promedio).

La plataforma Cam Doctor se ha posicionado como un diferencial de la compañía y el 75% de los usuarios resuelve el motivo de su consulta sin requerir movilizarse para atención presencial.

Con Indie, Medifé refuerza su presencia en el sector de cuidado de la salud incorporando soluciones innovadoras que se adaptan a los nuevos estilos de vida, dinámicas laborales y expectativas de quienes trabajan de forma independiente.