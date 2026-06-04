Especialistas advierten sobre la importancia de preservar la fertilidad ante la creciente postergación del proyecto de familia

Se trata de un balance del Hospital de Clínicas que señaló entre los motivos razones económicas y personales. Los médicos llaman a consultar a tiempo para preservar la fertilidad.

Desde el Clínicas llaman a consultar por técnicas de preservación, que en el caso femenino pasa por el congelamiento o tratamientos de protección ovárica y en el caso masculino un congelamiento de semen.

Autoridades sanitarias advirtieron que crece la postergación del proyecto de familia entre los argentinos y recalcaron la importancia de consultar para preservar la fertilidad . Entre los motivos señalados aparecen razones sociales como la situación económica y la búsqueda de realización personal .

Desde el Hospital de Clínicas recibieron en el último año un 10% más de consultas para aplazar este plan, aunque en general se consulta menos de lo que convendría, según informó el sector de Fertilidad dependiente de Ginecología de esa entidad . Además, en cita a la Organización Mundial de la Salud (OMS) , se estima que aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva experimenta infertilidad.

" La planificación familiar atraviesa un momento de cambio marcado por tendencias sociales, económicas y culturales. Esta evolución se refleja en el crecimiento en el número de citas médicas en centros y sectores especializados en fertilidad", señaló el Hospital de Clínicas y recordó que, de acuerdo a la ley 26.862, existe un Plan Médico Obligatorio que incluyen procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.

No obstante, desde el hospital-escuela advirtieron que aún es necesario reforzar la concientización sobre la importancia de consultar a tiempo para preservar la fertilidad. El objetivo es “poder implementar a tiempo aquellas estrategias que protegen la salud reproductiva y permiten mantener la capacidad de procrear hasta que la persona potencialmente gestante lo desee”, afirmó la ginecóloga Elena Zeitler , directora del área de Fertilidad del Hospital (MN 93.610).

Desde el hospital-escuela advierten que aún es necesario reforzar la concientización sobre consultar a tiempo para preservar la fertilidad y la "capacidad de procrear hasta que la persona potencialmente gestante lo desee”.

Los profesionales destacan que la consulta periódica a un médico de cabecera -ginecólogo en el caso de las mujeres o urólogo/andrólogo en el de los hombres- permite anticiparse a decisiones futuras. En relación a las mujeres, los especialistas recomiendan que toda aquella que desee buscar un embarazo reciba asesoramiento que incluya:

Estimación de tiempos de búsqueda según la edad;

Información sobre ciclo menstrual y período fértil;

Evaluación del momento adecuado para suspender anticonceptivos;

Control del estado de vacunación;

En el caso del sexo femenino, las técnicas de preservación, previo a cualquier tratamiento antes de los 35 años, son: el congelamiento de ovocitos, embriones o tejido ovárico; toma de medicación protectora del ovario y/o cirugía de proyección ovárica en pacientes que estén por hacer radioterapia. En las de sexo biológico masculino, se realiza el congelamiento de semen y/o de tejido testicular.

Pareja embarazo De acuerdo a la ley 26.862, existe un Plan Médico Obligatorio que incluyen procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. Freepik.es

“Se estima que entre el 80% y el 85% de las personas en edad fértil que mantienen relaciones sexuales con fines reproductivos logran un embarazo dentro del año de búsqueda. Superado ese plazo, se recomienda consultar nuevamente”, sostiene Zeitler.

Con respecto al hombre, “después de un año de búsqueda sin método anticonceptivo, debería consultar para realizar un chequeo que incluye una anamnesis, examen físico y un espermograma. Si la mujer estuviera cerca de los 40 años, o con una reserva ovárica alterada, lo realizamos previamente”, expresó por su lado el doctor Mariano Cohen, Jefe de la Sección Andrología del Clínicas (MN. 91.056).

Otros condicionantes de la fertilidad a considerar

Existen factores de salud que pueden alterar el acceso a un tratamiento de fertilidad. Desde el servicio de Andrología del Clínicas sostienen que personas de sexo biológico masculino que deciden realizarse una vasectomía como método anticonceptivo deben tomarlo como algo definitivo, ya que es reversible hasta en un 80% de los casos en el lapso de los 10 años. Pasado ese plazo, su grado de reversibilidad desciende un 20%.

En el caso de presentar una ligadura tubaria, Zeitler afirma que se puede hacer una cirugía para recanalizar las trompas o una fertilización in vitro. Entre los factores de mayor consideración aparece la edad de la mujer, ya que una paciente "menor de 37 años con recanalización de trompas tiene mayor chance de lograr un embarazo versus una que hace tratamiento de fertilización in vitro (FIV)".

En pacientes de sexo biológico femenino con quimioterapia o radioterapia, tratamientos por un linfoma en la niñez o adolescencia temprana, deben consultar con su ginecólogo o un especialista en Medicina Reproductiva por su reserva ovárica.

Por último, quienes tengan enfermedades oncológicas y benignas como lupus, granulomatosis de Wegener, Síndrome de Turner, Galactosemia, Hemocromatosis, Talasemia, enfermedad de Crohn, y endometriosis, entre otras, y aquellas personas con antecedentes de enfermedades genéticas pueden ver afectada su fertilidad.