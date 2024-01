Campo A-B-C-D: $60.000

Campo F-G-H-J: $50.000

Campo K-L-M-N: $40.000

Platea baja 1: $46.000

Platea baja 2: $38.000

Platea baja 3: $30.000

Platea baja 4: $28.000

Platea alta 1: $22.000

Platea alta 1: (visión restringida) $18.000

Platea alta 2: $18.000

Florencia Bertotti en concierto.webp

La emoción de Flor Bertotti tras agotar cinco fechas

En su cuenta oficial de Instagram, Flor Bertotti escribió: "No lo puedo creer. Gracias, gracias, gracias. 5 sold out en unas horas y vamos por más. Movistar Arena agárrate. Estamos trabajando para sacar más fechas yayaya. No puedo creer tanta emoción. Gracias de corazón".

Además, en sus historias también compartió su alegría por la venta de entradas y agradeció a sus seguidores por agotar los shows y por la "paciencia", ya que la página estuvo colapsada y fue difícil conseguir el ticket.

florencia berttoti Gentileza Instagram @florbertottiok

En ese mismo posteo, la artista confirmó que lanzarán más fechas: "Toda la gente que se quedó sin entradas, vamos a estar saliendo con más shows, dentro de poco. No sé cuándo. Les voy a compartir el flyer, link, todo".