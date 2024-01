Florencia Bertotti agotó cinco shows en el Movistar Arena y anunció que lanzará nuevas fechas

Floricienta: lanzaran nuevas fechas para el show

florencia berttoti Florencia Bertotti agradeció a sus seguidores por la venta de entradas a sus shows. Gentileza Instagram @florbertottiok

En su cuenta oficial de Instagram, Flor Bertotti escribió: "No lo puedo creer. Gracias, gracias, gracias. 5 sold out en unas horas y vamos por más. Movistar Arena agarrate. Estamos trabajando para sacar más fechas yayaya. No puedo creer tanta emoción. Gracias de corazón".