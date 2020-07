Juárez fue un maestro del folklore moderno

Su discografía cuenta con unos 15 títulos, entre ellos “Manolo Juárez Cuarteto”, que grabó en 2013.

“No es lo mismo un pianista clásico que popular”, sostuvo una vez Juárez en una entrevista con este diario. “Por eso hay quienes pueden ser geniales en un terreno y no necesariamente en el otro. Pondría el caso de Martha Argerich, ante quien me avergüenzo de haber tocado alguna vez el piano, o Daniel Barenboim, que siendo un pianista enorme reconoció con humildad que para el tango él no tenía nada que hacer frente a Salgán”.

Juárez formó parte de una renovación y relectura del folklore en los años ‘60. “El siglo XX fue muy fructífero y por ahí pasaron músicos que han sido enormes”, agregó. “Lo que ha pasado con el tango, con el folklore, con el jazz o con el rock en el siglo pasado refleja un punto muy alto de la creación artística.”

Solía sostener que el folklore, a diferencia del tango, había sido más capaz de reformularse y modernizarse. “Soy un poco crítico con los tangueros, que van de un piazzollismo -Piazzolla es alguien que fue muy significativo en su propia obra, que no da lugar a nuevas experiencias en el mismo estilo-, un conservadurismo que los hace volver a los tiempos de las orquestas típicas o unas búsquedas algo herméticas hacia la música académica. En cambio, en el folklore, en el jazz o en el rock veo una mayor dinámica y, al mismo tiempo, un contacto mucho más estrecho con el presente. Del mismo modo, se ha ido borrando un poco la pelea entre tango y folklore. El tango, muy ligado a la herencia italiana, se construyó en las ciudades. En el interior, reinó el folklore, más ligado a lo español. Y siempre nosotros mirando para Europa. Me parece que afortunadamente, esas divisiones se han ido diluyendo aunque, en el reconocimiento estético, el lugar del folklore en nuestra cultura aún sigue estando un poco oscurecido por el tango”.