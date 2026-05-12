Jamiroquai vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas

A 9 años de su última visita a nuestro país, la banda británica liderada por Jay Kay se presentará el 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro.

El show, producido por DF Entertainment, tendrá lugar el 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro , consolidándose como uno de los eventos internacionales más importantes del año.

Los tickets para vivir el regreso de los "Space Cowboys" estarán disponibles únicamente a través de allaccess.com.ar, y contarán con una preventa para clientes de Banco Patagonia VISA que estará habilitada desde el lunes 18 de mayo a las 10:00 horas y donde se podrá adquirir los tickets en hasta 6 cuotas sin interés y con 10% off si la compra es con Patagonia Débito VISA. La venta general comenzará el 19 de mayo a las 10:00 horas, y estará disponible para todos los medios de pago.

Este 2026 representa un año bisagra para el grupo. No solo se conmemoran 30 años del lanzamiento de "Virtual Insanity" —la obra que los catapultó a la vanguardia estética y musical de los 90— sino que también marca el regreso de Jamiroquai al estudio tras casi una década de silencio. En este show, el público podrá disfrutar de un recorrido por sus clásicos inmortales, como "Space Cowboy" y "Cosmic Girl", junto con la presentación en exclusiva de canciones de su noveno álbum de estudio, actualmente en etapa de finalización.

Desde su irrupción en 1992 con "When You Gonna Learn", Jay Kay ha sido reconocido como un "profeta polímata" capaz de fusionar el jazz-funk con líricas que ya advertían sobre el cambio climático y los riesgos de la inteligencia artificial décadas antes de que dominaran la conversación global. Con casi dos mil millones de streams y una vigencia irrefutable en plataformas como Spotify, la influencia de Jamiroquai continúa moldeando el sonido de las nuevas generaciones de artistas pop y electrónicos.

El desembarco en Buenos Aires es parte de un ambicioso tour regional que incluye paradas en el escenario Sunset de Rock in Rio, Santiago de Chile, Bogotá y tres fechas en México. El show promete ser un espectáculo visual y sonoro de primer nivel, reafirmando por qué Jay Kay sigue siendo considerado uno de los últimos y más enigmáticos rockstars de nuestra era.