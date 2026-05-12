María Becerra vuelve a presentarse en Buenos Aires con dos shows 360º: cómo y dónde comprar la entradas

María Becerra anunció su esperado regreso a Buenos Aires con dos shows en el Movistar Arena el próximo 13 y 14 de noviembre , donde presentará en vivo QUIMERA , su más reciente álbum, con una puesta en formato 360° que propone una experiencia inmersiva y cercana con el público.

Las entradas estarán disponibles a partir del Jueves 14 a las 13 hs horas en preventa exclusiva para clientes Banco Macro VISA, mientras que la venta general se habilitará el Viernes 15 a la misma hora a través de www.movistararena.com.ar.

María viene de hacer historia tras convertirse en la primera artista mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate, donde realizó dos shows sold out en tiempo récord ante más de 130 mil personas, alcanzando un récord sin precedentes con cuatro estadios completamente agotados.

El formato 360° es el corazón de esta propuesta: un escenario central donde la distancia desaparece y todo ocurre en un mismo espacio. Un show pensado para vivirse de más cerca, de forma más directa y compartida, donde el público no sólo observa, sino que forma parte de la escena. Cada ángulo construye una experiencia distinta, convirtiendo a QUIMERA en algo que no solo se ve, sino que se vive.

QUIMERA marca una nueva etapa en su universo artístico: un proyecto donde conviven distintas versiones de una misma identidad. A través de sus alter egos —Maite, Jojo, Shanina y Gladys—, María expande su narrativa y construye un imaginario propio que atraviesa lo visual, lo estético y lo performático.