Homer el Mero Mero llega por primera vez al Estadio Malvinas Argentinas: cómo y dónde comprar las entradas

Una de las voces más influyentes del rap argentino, en el mes de marzo comenzó su “Resurrección Tour” que abarca más de diez países entre Latinoamérica y Europa.

Homer el Mero Mero confirmó lo que todo su público estaba esperando hace mucho tiempo, su show en CABA y la emoción es total. Así, el 17 de octubre llegará con toda su potencia al Estadio Malvinas Argentinas para repasar sus 10 años de carrera.

Una noche única donde convivirán sus nuevos lanzamientos con las canciones que marcaron a toda una generación. El reencuentro más esperado, cargado de emoción, fuerza y una puesta inédita.

La venta general de entradas se habilitará hoy martes 12 de mayo a las 15 hs a través de allaccess.com.ar

Precios y ubicaciones

Campo General $50000 + SC

Popular $35000 + SC

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Una de las voces más influyentes del rap argentino, en el mes de marzo comenzó su “Resurrección Tour” que abarca más de diez países entre Latinoamérica y Europa. Este recorrido inició por el interior de nuestro país y continuó por Paraguay y Uruguay.

Ahora, está por visitar Jujuy y Salta, entre otras provincias, mientras palpita su llegada a Latinoamérica con fechas por México, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y España afianzando su alcance internacional.

Con este proyecto, marca su regreso a los escenarios y el inicio de un nuevo capítulo artístico y personal tras un período de transformación y crecimiento, el artista vuelve al vivo con un espectáculo integral que combinará sus más recientes lanzamientos con aquellos himnos que ya forman parte de la historia del género urbano nacional.

Conmovido por este anuncio, Homer expresó:

“Me siento muy feliz y orgulloso de poder anunciar Resurrección Tour. Es una gira que venimos esperando hace muchísimo tiempo. Tenía muchas ganas de volver a ver a mis Bardero$, de recorrer mi país, de tocar en el Interior, en el sur y en el norte. También vamos a estar viajando al exterior, conociendo lugares nuevos. Esta gira llega en un momento en el que la necesitaba. Siento que nos va a hacer muy bien tanto a mí como al público volver a encontrarnos. Porque lo más importante es sentir, pero sentir de verdad, con el corazón. Buscar la magia, encontrar el equilibrio y seguir creciendo”.

Con una puesta renovada, una producción de alto nivel y un show especialmente preparado para esta etapa, Homer El Mero Mero reafirma su lugar como una de las voces más influyentes y auténticas del rap argentino.