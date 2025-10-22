FotoCreativaBA presenta "REW": la memoria en loop se vuelve obra

Según la curadora Natheim, la muestra de fotos REW propone volver sobre las ruinas del hogar para entender qué persiste. Se puede visitar gratis en Galería Patio del Liceo.

¿Puede el hogar –ese espacio íntimo, protector y familiar– revelarse también como territorio de sombras?

La fotografía contemporánea se expande, muta y se vuelve experiencia en FotoCreativaBA , el espacio que desde la Galería Patio del Liceo ( impulsa nuevas formas de mirar. Este mes inaugura “REW” , una muestra que rebobina la imagen para convertir el hogar -ese refugio idealizado- en territorio de preguntas, duelos y resistencias.

REW reúne obras de Estrella Caraballo (España), Gloria Silva Seeber (Argentina) y Kicca Tommasi (Italia), con curaduría de Natheim , directora de FotoCreativaBA.

“Una imagen rebobinada nunca vuelve igual” : ese es el punto de partida conceptual de una propuesta que invita a volver atrás para descubrir lo que persiste en el tiempo y lo que se resquebrajó.

Según la curadora, REW: rebobinar para reescribir, es una muestra propone volver sobre las ruinas del hogar para entender qué persiste: REW es volver para romper el hechizo; Es habitar lo que quedó en pie; Es aceptar que el hogar también puede ser una arquitectura del derrumbe.

La exposición podrá visitarse en Av. Santa Fe 2729 (1° piso, Locales 45-47) hasta el sábado 25 de octubre , con activaciones especiales el jueves 23 y el sábado 25 , en un cierre junto a las artistas.

Un hogar que se abre en fisuras

Detrás de esta cartografía emocional está Natheim (Natalia Heim), comunicadora social, fotógrafa y curadora con trayectoria internacional. Su trabajo se ha exhibido en Roma, Madrid, Montevideo, Chengdu, Bilbao, Beijing y en instituciones como el Museo Haroldo Conti y la Bienal de Fotografía Argentina.

Desde 2013, Natheim impulsa FotoCreativaBA, proyecto pionero en fotografía expandida, con galería, residencias y formación profesional. Su apuesta curatorial en REW es clara: la imagen no es solo lo que se ve, sino lo que aún late debajo.

Para Natheim, en ese “rebobinar” reside el gesto de volver sobre el tiempo, sobre la casa, sobre el afecto y su quiebre. Heim selecciona a tres mujeres que trabajan en distintos lenguajes microscopio-amplio, para componer un discurso donde la fragilidad, la resistencia y el imaginario del hogar se entrelazan.

Estrella Caraballo: papel como cápsula de memoria

La obra de Estrella Caraballo se adentra en el papel como soporte de lo íntimo y lo colectivo. Heredera de diarios, fragmentos escritos, relatos familiares y ausencias, Caraballo teje cosmogonías personales que trascienden al objeto.

Estrella Caraballo obra fotografía Autora Estrella Caraballo (FotoCreativaBA.com)

En REW, su instalación interpela la mesa, la habitación, los pliegues del papel que encierra un eco del pasado. Apropiándose de la fragilidad de ese soporte, la artista lo convierte en territorio: la casa, los ritos, las voces que ya no están.

Su trabajo invita al espectador a husmear la textura del tiempo, a detenerse en lo que queda a medias.

Gloria Silva Seeber: metal, objeto y punzada cotidiana

Gloria Silva Seeber trae al espacio expositivo metales, objetos punzantes y superficies donde lo siniestro emerge de lo cotidiano. En su propuesta se desliza una tensión: la rutina esconde una fisura, el abrigo se torna trampa, el objeto doméstico se vuelve resistencia.

Gloria Silva Seeber obra fotografía Autora Gloria Silva Seeber (FotoCreativaBA.com)

Su trabajo en REW convoca la pregunta: ¿qué paisaje interno se refleja en esas láminas de metal o en esos fragmentos de objeto herido?

Silva Seeber expone la casa como arquitectura del derrumbe —no solo literal, sino emocional— y abre una fisura donde el duelo y la memoria devienen gesto plástico.

Kicca Tommasi: cuerpo, archivo y espacio herido

Desde Italia, Kicca Tommasi aporta una mirada audiovisual que hace del cuerpo archivo y de la arquitectura herida un proyecto de recuperación. Su obra despliega el duelo como tránsito -no solo pena, sino forma-, el espacio del hogar como huella y el cuerpo como huella de lo vivido.

Kicca Tommasi obra fotografía Autora Kicca Tommasi (FotoCreativaBA.com)

En REW, Tommasi habita la grieta del interior con video, proyección y espacio expandido: la casa entra en escena ya no como refugio sino como escenario de la fragilidad humana.

Con ello, el espectador es invitado a detenerse en la imagen en movimiento, a ver lo que se escapa del encuadre, a reconocer lo que no estaba pensado.

Por qué ir

Visitar REW es más que ver imágenes: es entrar en el vibrar del hogar como lo que fue, lo que es y lo que pudo haber sido. Es detenerse ante un papel que se arruga, un metal que marca, un cuerpo que se proyecta. Es reconocer que la casa puede contar historias de resistencia y que la imagen expandida puede transformarse en espacio de interrogación. En un mundo de pantallas rápidas y despojo de memoria, esta muestra propone volver al interior, volver al hogar, volver al gesto de mirar.

La exposición no es crítica del hogar ni del pasado: es afirmación de lo que acontece cuando el refugio se fractura y la memoria se vuelve obra. Salí de la rutina, entrá en ese abrigo resquebrajado y descubrí lo que sigue latiendo en sus pliegues.

Activaciones: arte que se vive en presente

Jueves 23 – 18 hs: “Uvas con queso saben a besos”

Activación en torno a la mesa de Estrella Caraballo: memorias afectivas y rituales domésticos.

Sábado 25 – 17 a 20 hs: Cierre + recorrido con artistas

Última activación a cargo de Gloria Silva Seeber y una visita guiada para habitar la muestra en diálogo.

Ambas actividades son con entrada libre, como toda la exhibición.