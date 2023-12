¿Fran Drescher Presidenta de Estados Unidos?: esto es lo que "La Niñera" dijo al respecto.

"Meryl Streep me dijo: 'Esto está muy bien, ahora presentante para Presidenta" , reveló Drescher entre risas en una entrevista que The Hollywood Reporter tan solo un día después de haber obtenido el histórico acuerdo. En ese sentido, la actriz viene repasando sus próximos pasos tras la huelga, pero tiene bastante en claro su posición respecto a una carrera en la política.

Qué dijo Fran Drescher sobre candidatearse a Presidenta de Estados Unidos

la niñera Fran Drescher protagonizó la celebre comedia televisiva La Niñera. HBO Max

"No quiero ese trabajo, por favor", expresó Drescher al respecto del pedido de Meryl Streep y detalló: "No me veo realmente en la política, pero si me veo haciendo algo donde pueda generarle un bien a la gente y usar mi sensibilidad, algo a lo que creo que la gente responde bien porque es más auténtico que lo que usualmente ven en su día a día".