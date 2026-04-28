Ariana Grande confirmó la fecha de lanzamiento de "Petal", su nuevo disco

El álbum era muy esperado, ya que Grande lo había estado promocionando con fotos de ella misma en el estudio y anunció una gira comenzará en junio.

Ariana Grande anunció el título y la fecha de lanzamiento de su octavo álbum de estudio, “Petal” , producido y coescrito por Grande e Ilya, que saldrá a la venta el 31 de julio a través de Republic Records.

En un comunicado de prensa con el anuncio, Grande describe el álbum como "algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante" .

Ilya (cuyo nombre completo es Ilya Salmanzadeh ) es un productor sueco-persa que ha trabajado extensamente con el exitoso compositor Max Martin , coprodujo y coescribió gran parte del álbum de Grande de 2024, "Eternal Sunshine" , y ha cosechado éxitos con Taylor Swift y Sam Smith , entre muchos otros.

El álbum era muy esperado, ya que Grande lo había estado promocionando con fotos de ella misma en el estudio y anunció una gira comenzará en junio.

El presente de Ariana Grande

El anuncio llega tras tres años de trabajo en la película Wicked y su secuela, así como en "Eternal Sunshine" y su edición de lujo de 2025.

Aunque la gira se centró en "Eternal Sunshine" cuando se anunció el año pasado, parece probable que el nuevo álbum sea uno de los platos fuertes. Grande comentó que esta podría ser su última gira "en mucho tiempo".

“Los últimos 10 o 15 años serán muy diferentes a los que vienen”, dijo Grande en una entrevista el año pasado en el podcast “Good Hang” de Amy Poehler. “No quiero decir nada definitivo. Sé que estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que puede que no vuelva a suceder en muchísimo tiempo. Voy a darlo todo y va a ser precioso. Creo que por eso lo hago, porque pienso: ‘¡Un último gran momento!’”