Charly García recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa

El músico fue sometido a una cirugía programada de riñón, en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento el 21 de abril.

Tras la intervención y varios días en observación, Charly continuará la recuperación en su casa.

Charly García recibió el alta, tras haber permanecido internado varios días en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) , donde fue sometido a una cirugía programada de riñón el pasado 21 de abril.

El músico, de 74 años , atravesó una intervención en la que se le extirpó una parte del órgano, luego de detectarse una complicación previa, y su evolución fue considerada favorable.

La noticia llevó alivio a su entorno y a sus seguidores, que habían seguido de cerca su estado de salud en los últimos días. Según confirmaron fuentes confiables a "Clarín", el artista "ya está en su casa" y se encuentra en buen estado.

La internación de Charly García respondió a una cirugía planificada con anticipación , en la que los médicos decidieron intervenir un riñón tras detectar una alteración que requería tratamiento quirúrgico. El procedimiento consistió en una nefrectomía parcial , es decir, la extracción de una porción del órgano afectado.

La operación se realizó sin complicaciones y, tras salir del quirófano, el músico fue trasladado a una sala común para continuar con su recuperación, en un contexto controlado y con seguimiento permanente del equipo médico.

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Hace unos días, en "Implacables", el programa de Susana Roccasalvo en "Canal Nueve", la panelista Naiara Vecchio confirmó: "Lo que a él le había salido en un estudio previo es que tenía una parte del riñón con necrosis y necesitaban extirpárselo porque no le estaba favoreciendo su sistema natural".

"A mí me hablaron de su entorno y me dijeron que no era grave, fue una operación programada, él está bien, evolucionó muy bien pero necesitan que siga internado por la comorbilidad que él tiene de otras enfermedades, así es atendido permanentemente", detalló.

Y continuó: "Ellos no querían que se difunda mucho para que no haya preocupación. Él va a continuar allí unos días más, pero seguramente la semana que viene será dado de alta".

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Los detalles de su recuperación en el IADT

Durante su internación en el IADT, el artista permaneció en observación luego de la cirugía, con controles clínicos constantes para monitorear su evolución.

"La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento", aclaraba el comunicado que la familia del músico hizo llegar a los medios de comunicación.

“Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento", agregaba el mensaje.

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El mensaje de tranquilidad de su entorno

A través de contactos con la prensa, se reiteró que la operación había sido "exitosa", y durante estos días de internación, la familia de García hizo llegar a los medios un comunicado, comentando oficialmente cuál era estado del músico.

"Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT)", comenzaba

Y agregaron: "Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre". Un mensaje que ayudó a despejar versiones alarmistas que surgieron en redes sociales durante los días posteriores a la intervención.

El futuro cercano de Charly: música y nuevos proyectos

Con el alta, el foco ahora está puesto en la recuperación domiciliaria y en su evolución en las próximas semanas. El entorno de Charly anticipa que deberá mantener controles periódicos y respetar un período de reposo antes de retomar cualquier actividad.

A pesar de esto, en el ambiente artístico se mantiene la expectativa sobre su futuro. En los últimos meses, el músico sostuvo una presencia pública, con apariciones esporádicas, encuentros con colegas y reconocimientos a su trayectoria.

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El artista recorrió el Malba junto a Eduardo Costantini, asistió al show de Andy Summers, exguitarrista de "The Police", y fue al show de AC/DC en marzo.

La grabación de este último fue compartida por El Zorrito Von Quintiero y el texto que acompañaba decía: "Los más grandes arriba del escenario y los más grandes abajo también. La selección Argentina de audiencia campeona del mundo cada año. Y con el más grande como fan viendo y sintiendo a la escuela de rock".