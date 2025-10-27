Francis Ford Coppola subasta una serie de relojes personalizados tras el fracaso en taquilla de su película "Megalopolis"

La película recibió malas críticas y fue un fracaso de taquilla, recaudando 14,4 millones de dólares frente a un presupuesto estimado entre 120 y 136 millones de dólares.

Francis Ford Coppola está subastando una serie de relojes personalizados (entre ellos uno valorado en 1 millón de dólares), tras el fracaso de taquilla de su película de 2024 Megalópolis .

Este épico drama de ciencia ficción fue un proyecto apasionado del célebre cineasta, quien aportó parte de su propio dinero para su realización. Narra la historia de una Nueva York alternativa (llamada "Nueva Roma") y sigue la batalla entre un arquitecto ( Adam Driver ) y un alcalde corrupto ( Giancarlo Esposito ) por sus visiones para el futuro de la ciudad.

Ahora, según se informa, con la esperanza de recuperar una parte de los costos hundidos, Coppola está vendiendo siete relojes en una subasta que tendrá lugar el 6 y 7 de diciembre en la casa de subastas Phillips de la ciudad de Nueva York.

La pieza clave que se subastará en la llamada "Colección Coppola" es el prototipo FP Journe FCC , que Coppola fabricó junto con el afamado relojero Francis-Paul Journe . Cuenta con una manecilla de titanio con tratamiento negro, desarrollada a lo largo de casi una década de conversaciones entre Journe, su equipo y Coppola, según el portal The Hollywood Reporter.

La mano se inspiró en una prótesis del siglo XVI elaborada por el médico francés Ambroise Paré, y marca la hora a través de “los dedos y el pulgar extendiéndose o retrayéndose en un conjunto de secuencias que indican diferentes horas”.

Los minutos se marcan mediante un anillo giratorio blanco alrededor del perímetro. Es una de las tres únicas versiones fabricadas por Journe; el último reloj se vendió en una subasta benéfica en 2021 por 4,5 millones de francos suizos (5,6 millones de dólares).

Otra pieza destacada de la colección es el Chronomètre à Résonance, que le regaló a Coppola su difunta esposa, Eleanor Coppola. El reloj viene acompañado de un anuncio del Résonance, que Francis Ford Coppola conservó y que posteriormente encontró su esposa, lo que motivó el regalo. Este reloj se subastará por un precio de entre 120.000 y 240.000 dólares.

Francis Ford Coppola's Unique FFC Prototype by F.P.Journe Continuing our 10-year anniversary celebration, Phillips in Association with Bacs & Russo is honored to announce the top lot of The New York Watch Auction: XIII — Francis Ford Coppola's one-of-one wristwatch, made specifically for the legendary filmmaker. Born of a conversation in 2012 between the two titans when they met at Coppola's Inglenook winery in Napa Valley in which Coppola asked Journe if a human hand had ever been used to indicate time, this watch is the first timepiece in history to employ such a feature. The two became so captivated by the concept of using one human hand to convey a twelve-hour period that discussions and prototyping continued for years, culminating with this prototype watch resulting from Coppola's idea. The FFC is the first and only Journe timepiece whose idea came from someone other than François-Paul. This historic timepiece will be offered alongside six other watches from Coppola's personal collection in the New York Watch Auction: XIII on December 6 & 7. - F.P.Journe FFC Estimate: in excess of USD 1 million

Otras piezas incluidas en la colección son un Blancpain Minute Repeater (subastado entre 15.000 y 30.000 dólares); un Patek Philippe Calatrava ref. 3919 (subastado entre 6.000 y 12.000 dólares); y un Patek Philippe World Time ref. 5130G (subastado entre 15.000 y 30.000 dólares).

Dos últimos relojes, sin reserva (es decir, sin precio mínimo): un BreguetClassique ref. 5140 (subasta entre 4.000 y 8.000 dólares) y un IWC Portugieser (subasta entre 3.000 y 6.000 dólares) serán parte de la subasta.