Primal Scream suma un show en Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas







En esta nueva visita estarán acompañados por Winona Riders, una de las bandas más sólidas del rock argentino actual.

Primal Scream suma un nuevo show en su paso por Argentina.

Primal Scream llega a Buenos Aires para su side show exclusivo del Music Wins Festival el lunes 3 de noviembre en C Art Media.

Desde su irrupción en los 80, la banda liderada por Bobby Gillespie fue sinónimo de libertad y riesgo. En 1988, convencido de que el éxito los esperaba, Gillespie presionó al NME para que enviaran un periodista a cubrir uno de sus shows: el resultado fue un encuentro que terminaría marcando la historia del grupo.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Primal Scream en Buenos Aires Las entradas ya están disponibles a través de Venti. Todos los medios de pago aceptados. BBVA Visa: 6 cuotas sin interés.

Primal Scream sideshow Con discos fundamentales como Screamadelica, Vanishing Point o XTRMNTR, Primal Scream combinó psicodelia, electrónica, soul y actitud punk para crear un sonido propio que definió una era. En palabras de Gillespie: “El arte y la música fueron fundamentales para mí. Gracias a la cultura pop tuve una educación que jamás hubiera recibido en la escuela”.

Su relación con Argentina tiene historia: en 1998 tocaron dos noches seguidas en Museum y dedicaron canciones a Diego Maradona antes de visitar el Monumental para ver a River y Vélez.

En esta nueva visita estarán acompañados por Winona Riders, una de las bandas más sólidas del rock argentino actual, con un sonido potente, crudo y contagioso que promete abrir la noche con pura energía. Este side show se enmarca dentro del Music Wins Festival 2025, que tendrá lugar el domingo 2 de noviembre en Mandarine Park. El festival reunirá a artistas internacionales como Massive Attack, Primal Scream, Tash Sultana, The Whitest Boy Alive, L’Impératrice y más, junto a una destacada selección de talentos locales. Una celebración total de la música independiente en todas sus formas.

