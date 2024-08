Fue una de las vinculadas en la "Causa Copppola" y su exposición la alejó para siempre de los medios

Sin tener total claridad de lo que estaba sucediendo, Samanta fue una figura central en el escándalo donde se acusó a Guillermo Cóppola de formar parte de una banda dedicada al narcotráfico, por lo que intentó dejar atrás ese momento y continuar con su vida. “A todo ese grupo de gente nos faltaba un jugador. Me hago cargo de eso, pero yo sólo tenía 19 años y no tenía real dimensión de los millones de personas que me veían por la tele”, dijo la ex mediática.