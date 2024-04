Gene Simmons afirma que la venta del catálogo de Kiss "no fue por dinero"

Gene Simmons afirmó que la venta del catálogo de Kiss no se trataba de dinero, diciendo que parecía "lo más natural".

Continuó: “La vida sucede mientras estás ocupado haciendo planes importantes. Estábamos planeando nuestra caminata respetuosa y orgullosa hacia el atardecer, porque hemos estado de gira, hemos estado de gira durante medio siglo”. Simmons agregó que no quería seguir de gira hasta que ya no pudieran, y bromeó: "No quiero salir con mi andador".