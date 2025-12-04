George Clooney y Adam Sandler regresan a Netflix con una nueva comedia: cuándo se estrena "Jay Kelly" + Seguir en









La película de Noah Baumbach muestra la crisis de una estrella de Hollywood, sus vínculos familiares y los desafíos de vivir adelante de las cámaras.

"Jay Kelly" promete ser uno de los estrenos de Netflix más comentados del año.

Desde hace algunos años, Netflix se consolidó como la plataforma de streaming ideal para disfrutar de comedias dramáticas que combinan humor, momentos divertidos y reflexión. Y, ahora, la app suma un título que promete captar la atención de los fanáticos del cine: "Jay Kelly", protagonizada por George Clooney y Adam Sandler.

Sin embargo, la película no es una de las típicas del catálogo, sino que aborda temas mucho más profundos, a través de la historia de una estrella que, a sus 60 años, se enfrenta a la pregunta más compleja de su carrera: ¿Quién es realmente cuando las cámaras se apagan?

jay kelly2 Tráiler de "Jay Kelly" Embed - Jay Kelly | Tráiler oficial | Netflix España ¿De qué trata "Jay Kelly"? La historia sigue a Jay Kelly, un actor consagrado que está a punto de recibir un homenaje en un importante festival de cine europeo. Sin embargo, durante el viaje hacia el viejo continente se dará cuenta que, al pasar décadas interpretando a otros, perdió el contacto, incluso, con su propia identidad.

Así, nuestro protagonista se verá obligado a revisar su vida, confrontar los errores y reconectar con quienes marcaron su camino, desde familiares hasta viejos amigos del set.

Para esto, la película combina momentos de humor con drama, mostrando el desgaste de la fama y los conflictos internos de un hombre que intenta reconciliarse con el pasado.

jay kelly1 Después de su paso por los cines, la producción dirigida por Noah Baumbach y coescrita junto a Emily Mortimer se estrenará el próximo 5 de diciembre en Netflix. ¡No te la podés perder! Reparto de "Jay Kelly" George Clooney como Jay Kelly.

Adam Sandler como Ron Sukenick.

Laura Dern como Liz.

Billy Crudup como Timothy.

Riley Keough como Jessica Kelly.

Grace Edwards como Daisy Kelly.

Stacy Keach como Mr. Kelly.

Jim Broadbent como Peter Schneider.

Patrick Wilson como Ben Alcock.

Greta Gerwig como Lois Sukenick.

Eve Hewson como Daphne.

Alba Rohrwacher como Alba.