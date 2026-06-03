La película más esperada de Argentina ya está disponible en Netflix y promete romper récords

Una emotiva historia contextualizada en el sur de nuestro país, protagonizada por Cazzu y Diego Peretti

Una historia que llegó a Netflix y todos van a querer ver sí o sí.

Netflix sigue apostando por las producciones nacionales y acaba de sumar a su catálogo una de las películas argentinas más emotivas de los últimos tiempos. Con una historia cargada de sensibilidad, fantasía y emociones profundas, el film se perfila como uno de los grandes fenómenos de la plataforma durante este año.

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El cine argentino atraviesa un gran momento a nivel internacional y esta producción es una muestra de ello. Tras su paso por festivales y el reconocimiento de la crítica, la película logró conquistar al público gracias a una propuesta que combina drama, realismo mágico y una historia capaz de conmover a espectadores de todas las edades.

Se trata de "Risa y la cabina del viento", la película dirigida por Juan Cabral que marca el debut cinematográfico de Cazzu y que cuenta además con las actuaciones de Diego Peretti, Joaquín Furriel y la joven Elena Romero. Tras su estreno en cines y su recorrido por distintos festivales, ahora desembarca en Netflix con la promesa de convertirse en uno de los títulos más vistos de la plataforma.

Protagonizada por Cazzu, la película argentina que te va a conmover, en Netflix.

La historia sigue a Risa, una niña de diez años que vive junto a su madre en un rincón aislado de Ushuaia. Durante las vacaciones, mientras su mamá trabaja, la pequeña pasa gran parte de su tiempo explorando los alrededores y descubriendo lugares que despiertan su curiosidad.

Todo cambia cuando encuentra una antigua cabina telefónica aparentemente fuera de servicio. Lo que parece un objeto olvidado termina convirtiéndose en el centro de un misterio que transformará su vida para siempre.

Risa y la cabina del viento Un gran elenco y una historia emotiva conforman esta historia que tenés que ver sí o sí en Netflix. Imagen: Netflix

A través de ese teléfono, Risa comienza a recibir mensajes inesperados de personas fallecidas que todavía tienen asuntos pendientes. Poco a poco, la niña se involucra en esas historias mientras intenta comprender el verdadero significado de las pérdidas y los vínculos que permanecen más allá del tiempo.

Con una mezcla de fantasía, drama y ternura, la película construye un relato profundamente humano sobre el duelo, la esperanza y la necesidad de encontrar respuestas. Su ambientación en los paisajes fueguinos y su tono poético la convierten en una propuesta diferente dentro del cine argentino reciente.

Netflix: tráiler de Risa y la cabina del viento

Embed - RISA Y LA CABINA DEL VIENTO | TRAILER

Netflix: elenco de Risa y la cabina del viento