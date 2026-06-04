Netflix puso en pausa la próxima película de Antoine Fuqua protagonizada por Denzel Washington

Netflix suspendió la preproducción de su drama épico (aún sin título) sobre el antiguo general cartaginés Aníbal, protagonizado por Denzel Washington en el papel principal y dirigido por su colaborador habitual, Antoine Fuqua .

El rodaje estaba previsto para finales de este año en Italia, pero fuentes internas citadas por el portal Deadline afirman que se ha paralizado para que los productores y el estudio puedan definir el presupuesto . Según el medio ambas partes están trabajando para retomar el proyecto y que existe la esperanza de que Netflix pueda seguir adelante con la producción.

Según la sinopsis oficial, la película está basada en la vida del guerrero Aníbal, considerado uno de los mayores comandantes militares de la historia . El filme narra las batallas cruciales que lideró contra la República Romana durante la Segunda Guerra Púnica.

Aníbal invadió Italia montado en un elefante de guerra del norte de África. Bajo su mando, los cartagineses obtuvieron victorias cruciales contra los romanos, lo que le permitió ocupar la mayor parte del sur de Italia durante 15 años. Finalmente, Aníbal fue derrotado por los romanos en la batalla de Zama, tras una contraofensiva de estos últimos en el norte de África.

El proyecto había estado avanzando a buen ritmo durante las últimas semanas: Netflix se reunió con los actores que acompañarían a Washington en la película, y Fuqua y su equipo buscaron locaciones en Italia. Cuando surgieron ciertos problemas que aún debían resolverse, ambas partes acordaron que lo mejor era detener la preproducción y dejar todo en un punto favorable para el estudio y los productores.

Pase lo que pase, el proyecto parece prometedor tanto para el público como para la industria, dado que cuenta con una de las mayores estrellas de cine del mundo y con el director de Michael, la película de acción real más taquillera del año hasta la fecha. Ambos tienen una larga trayectoria, no solo con éxitos como la saga The Equalizer, sino también con premios Oscar, como el de Mejor Actor que ganó Washington tras su primera colaboración en el drama policial Training Day.