Netflix prepara la secuela de "War Machine" tras el éxito de la película en la plataforma + Agregar ámbito en









Patrick Hughes regresará para dirigir la secuela del filme de acción protagonizado por Alan Ritchson.

War Machine llegó al streaming en marzo.

Netflix está trabajando en una secuela de War Machine, la película de acción y ciencia ficción con temática militar que ha sido un éxito rotundo para la plataforma. Alan Ritchson interpretó a un sargento que se enfrenta a una temible máquina de matar sobrenatural durante una misión simulada.

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Patrick Hughes, director de El guardaespaldas del sicario y El guardaespaldas de la esposa del sicario, regresará para dirigir la secuela. Hughes también coescribirá el guion con James Beaufort y producirá junto a Todd Lieberman a través de su productora Hidden Pictures, Rich Cook de Range Media Partners y Greg McLean, socio productor de Patrick Hughes, a través de Huge Film. Alex Young también producirá para Hidden Pictures. Valerie Bleth Sharp será la productora ejecutiva.

No está claro cuál será la trama de la secuela, pero War Machine termina con un final abierto. Ritchson es conocido principalmente por sus actuaciones en la serie de acción y suspense de Amazon Prime Video Reacher y por interpretar a Hank Hall/Hawk en la serie de DC Universe y HBO Max Titans. No se mencionó si Ritchson regresará. El reparto de la primera película incluye a Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney y Esai Morales.

El éxito de War Machine en Netflix Desde su estreno en Netflix el 26 de marzo, War Machine tuvo 139 millones de visualizaciones, convirtiéndose en una de las diez películas originales más populares de la plataforma. Actualmente se encuentra en el décimo puesto, pero podría descender al noveno, ya que Netflix continúa contabilizando las visualizaciones hasta que se cumplan los 91 días.

Las críticas fueron variadas: algunos críticos elogiaron la película por su escapismo y acción, mientras que otros la criticaron por ser predecible.

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