Gorillaz relanzará el "Kong Studios" como un videojuego online

Los Kong Studios virtuales originales se lanzaron en 1998 y los fans podían explorar su sitio web, en constante evolución, para encontrar demos inéditas y sorpresas antes de su cierre en 2008.

La banda liderada por Damon Albarn se prepara para lanzar un nuevo disco. Captura YouTube

Gorillaz ha confirmado que está listo para relanzar su icónico Kong Studios como un videojuego online.

Para celebrar el 25.º aniversario de su primer disco, Gorillaz se apoderó del Copper Box Arena de Londres para cuatro conciertos especiales en los que interpretaron algunos álbumes selectos. También inauguraron la exposición House Of Kong.

La galería ofreció a los fans un vistazo tras bambalinas a la sede virtual de la banda y ofreció una perspectiva del recorrido que han realizado desde que publicaron su sencillo debut en el año 2000, "Tomorrow Comes Today". "House Of Kong no es una retrospectiva, es una obra audiovisual; una instalación que mira al pasado para identificar el camino a seguir", declaró el director creativo Stephen Gallagher. "Esta no es una exposición cualquiera, porque en el mundo de Gorillaz, nada es lo que parece..."

House Of Kong cerró sus puertas la semana pasada, pero ahora Gorillaz se prepara para relanzar su clásico Kong Studios como una "experiencia gamificada para los fans".

El regreso de Kong Studios de Gorillaz La banda compartió ayer un breve avance del regreso de su espacio creativo virtual. "Kong Studios es el hogar de Gorillaz, una experiencia gamificada para fans donde puedes explorar las salas y espacios de 2D, Murdoc, Noodle y Russel. También es el lugar ideal para descubrir todo lo que quieres saber sobre Gorillaz", dice la descripción.

Embed - Kong Studios Returns Los Kong Studios virtuales originales se lanzaron en 1998 y los fans podían explorar su sitio web, en constante evolución, para encontrar demos inéditas y sorpresas antes de su cierre en 2008. El nuevo disco de Gorillaz En el cuarto y último concierto de su reciente residencia en Londres, Gorillaz estrenó su nuevo álbum completo, con artistas destacados como Black Thought, Omar Souleyman, Asha Puthli, Asha Bhosle, Sparks, Gruff Rhys, Kara Jackson, Yasiin Bey, Paul Simonon, Joe Talbot de IDLES, Johnny Marr, Ajay Prasanna, Trueno y Anoushka Shankar. Los detalles del lanzamiento del nuevo disco aún no se han anunciado, pero a principios de este año, Damon Albarn anunció que un nuevo álbum de Gorillaz se lanzaría en 2025.

