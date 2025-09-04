Gorillaz presentó su nuevo disco con un show en vivo en Londres y Trueno entre los invitados







La banda liderada por Damon Albarn adelantó con un show en vivo lo que será su noveno disco de estudio.

Gorillaz presentó su futuro disco.

Anoche, los fans acudieron al Copper Box Arena de Londres para la cuarta y última noche de las presentaciones de exhibición "House Of Kong" de Gorillaz, que celebraban el 25.º aniversario de la banda animada de Damon Albarn. Si bien en presentaciones anteriores la banda interpretó algunos de sus álbumes más icónicos en su totalidad, la presentación de anoche fue algo totalmente especial para los asistentes ya que se trató de la presentación de su próximo disco.

El show catalogado como "misterioso", antes de anoche, requirió que los fans dejaran sus teléfonos antes de ingresar, esto no impidió que después del recital en redes se conocieran detalles del futuro disco de la banda.

Cómo fue la presentación del nuevo disco de Gorillaz en Londres La banda completa incluye a Damon Albarn, Mike Smith, Jeff Wootton, Seye Adelekan, Jaega McKenna-Gordon, Karl Vanden Bossche Ruth O'Mahony-Brady, Rebecca Freckleton, Michelle Ndegwa, Jesse Appiah y Angel Williams.

Los artistas destacados incluyeron a el argentino Trueno (quien ya había compartido escenario con la banda en el Quilmes Rock 2022), Black Thought, Omar Souleyman, Asha Puthli, Asha Bhosle, Sparks, Gruff Rhys, Kara Jackson, Yasiin Bey, Paul Simonon, Joe Talbot de IDLES, Johnny Marr, Ajay Prasanna y Anoushka Shankar.

La Orquesta Árabe de Londres, Demon Strings, Chris Storr, James Copus y Matthew Gunner fueron los músicos destacados, mientras que artistas fallecidos como Dennis Hopper, Bobby Womack, Dave Jolicoeur de De La Soul, Tony Allen, Proof y el fallecido Mark E Smith de The Fall están considerados como Voces de Elsewhere.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Artemon_az/status/1963232753475805671?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1963232753475805671%7Ctwgr%5Eaa9bf6b6dc84f3e4728dc8e4889b8a6e861a063e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Ffans-react-to-gorillaz-debuting-new-album-at-phone-free-house-of-kong-mystery-show-in-london-3890024&partner=&hide_thread=false The Mystery Show Team pic.twitter.com/crvBVAGYAz — Artemon (@Artemon_az) September 3, 2025 En cuanto al álbum en sí, los fans lo han descrito como "absolutamente impresionante", y uno de ellos escribió: "El paisaje sonoro de este álbum no se parece a nada que haya escuchado de esta banda... Un álbum casi perfecto. Gorillaz realmente se superó con este. 10/10". Otro escribió que el disco "tiene muchas melodías indias", mientras que otros en Reddit dijeron que también incluía otras influencias del sur de Asia, Medio Oriente y del mundo; sin embargo, esto no debería sorprender a los fanáticos, ya que Albarn dijo anteriormente en julio que el "nuevo disco de Gorillaz está en cuatro idiomas".

