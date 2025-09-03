La serie de acción real de Tomb Raider: fecha de rodaje confirmada con Sophie Turner como Lara Croft







La serie recibió luz verde en Prime Video en mayo de 2024, y la participación de Turner se anunció por primera vez en noviembre de ese año.

La actriz reconocida por su papel de Game of Thrones se pone en la piel de Lara Croft.

La serie de acción real Tomb Raider para Amazon Prime Video se está preparando para filmarse. La adaptación de la serie de videojuegos comenzará oficialmente su producción el 19 de enero de 2026. Además, Amazon MGM Studios ha confirmado por primera vez que Sophie Turner protagonizará la serie como Lara Croft.

La serie recibió luz verde en Prime Video en mayo de 2024, y la participación de Turner se anunció por primera vez en noviembre de ese año. El desarrollo de la serie se anunció por primera vez en la plataforma de streaming en enero de 2023.

Phoebe Waller-Bridge será la creadora, guionista y productora ejecutiva de la serie. Ahora, Chad Hodge se ha unido a la serie como productor ejecutivo y co-showrunner junto con Waller-Bridge. Jonathan van Tulleken será el director y productor ejecutivo.

“Estoy muy emocionada de anunciar a la formidable Sophie Turner como nuestra Lara junto a este fenomenal equipo creativo”, dijo Waller-Bridge. “No es frecuente que puedas hacer una serie de esta magnitud con un personaje con el que creciste enamorado. Todos a bordo sienten una pasión increíble por Lara y son tan extravagantes, valientes y divertidísimos como ella. ¡Saquen sus artefactos!... ¡Croft viene!”

Sophie Turner como Lara Croft Turner es la última actriz de renombre en asumir el papel de Croft. La aventurera trotamundos ya había sido interpretada en pantalla en dos películas por Angelina Jolie y en otra por Alicia Vikander.

Sophie_Turner_2013_(Straighten_Colors) Sophie Turner interpretará a Tomb Raider. "Estoy encantada de interpretar a Lara Croft", añadió Turner. "Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo. Son unas zapatillas enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina y Alicia con sus impresionantes actuaciones, pero con Phoebe al mando, nosotras (y Lara) estamos en muy buenas manos. ¡Tengo muchas ganas de que vean lo que tenemos preparado!". La serie cuenta con la producción ejecutiva de Crystal Dynamics; Waller-Bridge y Jenny Robins (a través de Wells Street Productions); Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg y Timothy I. Stevenson (Story Kitchen); Michael Scheel; Hodge; van Tulleken; y Legendary Television. La serie es producida por Story Kitchen, Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios. Waller-Bridge tiene actualmente un contrato general con Amazon MGM Studios.