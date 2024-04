Gran Hermano: estos son los nuevos nominados

De esta manera, son seis los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar, que Martín “el Chino” Ku y Bautista Mascia se convirtieron en los líderes de esta semana, razón por la cual este jueves tendrán el poder de salvar a uno de sus compañeros de la placa y de mandar a dos jugadores que no haya recibido la mayoría de votos.

“Estoy harto de las ofensas de Catalina, estoy cansado. Estoy cansado de soportar las ofensas y la falta de respeto que tiene hacia mí y hacia Furia, que deschave el juego de Furia, que deschave mi juego, que les cuente a todos nuestros compañeros lo que hicimos, porque eso lo sabe de afuera”, comenzó diciendo Emmanuel en el confesionario.

“Lo viene y lo inculca a todos los compañeros acá adentro. Tiene como algo personal conmigo y siento que las disculpas que me pidió no fueron nunca sinceras. Siento que sigue pensando cosas horribles de mí y diciéndole a toda la gente cosas horribles de mí que no son ciertas”, agregó.

“Se mete con temas personales que no están buenos adentro del juego. Perdón, me pongo re nervioso. Nunca quise hacer una fulminante, pero excedió mis límites. Es insostenible la situación con Catalina acá en la casa con ella”, continuó.

Y cerró, visiblemente nervioso: “Creo que ninguna de las chicas que está en el cuarto con ella piensa realmente cosas feas de mí, o dice cosas feas de mí, que son inculcadas por Cata. Me hicieron de lado un montón de tiempo. Sé que con ella se divierten y se ríen de mí o de Furia, o de situaciones en la casa que no están buenas”.