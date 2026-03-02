Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las nuevas participantes que ingresaron a la casa

Tras el abandono de la actriz Divina Gloria y la periodista Daniela de Lucía, el “Big” invitó a dos participantes a unirse al juego. Una cara nueva y un regreso esperado.

La gala de Gran Hermano Generación Dorada de este domingo vino con más de una sorpresa inesperada. Tras el abandono de la actriz Divina Gloria y la periodista Daniela de Lucía , el “Big” invitó a dos participantes a unirse al juego: una incorporación nueva y un reingreso que revolucionó la casa.

La primera invitada por el supremo fue Carla Bigliani , conocida popularmente como “Carlota”, en lugar de Divina Gloria.

Bigliani se presentó como una creadora de contenido, madre y defensora de los animales, con un look lleno de tinta en su cuerpo y un perfil artístico.

A pesar de entrar con mucho entusiasmo, la casa la recibió con una mezcla de alegría, incertidumbre y desconcierto con su llegada. Finalmente, el resto de los participantes la hicieron sentir cómoda, mostrándole los lugares de la casa y los dormitorios.

Sin embargo, la sorpresa más grande llegó casi al final de la gala, cuando las alarmas de la puerta giratoria comenzaron a sonar para darle la bienvenida a la participante Daniela de Lucía, quien había abandonado la casa días atrás tras el fallecimiento de su padre.

A diferencia del primer ingreso, la casa reaccionó de manera efusiva ante el regreso de una de las primeras participantes de esta generación. De esta forma, De Lucía queda reincorporada oficialmente a la competencia.

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada

“Carlota”, es una mujer de 40 años que se presentó como creadora de contenido, madre y amante de los animales. Con una energía arrolladora, la jugadora confesó que hace años que busca entrar a Gran Hermano porque “tiene ganas de cambios” en su vida.

image

Con respecto a su vida amorosa, la participante está casada con Vitaliy Verbilov, de origen ruso, desde hace ya dos décadas. Junto a él tiene dos hijas adolescentes.

Además de ser conocida en redes sociales, con una base de más de 85 mil seguidores en Instagram, también es emprendedora y diseñadora de bijouterie y accesorios.