Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las nuevas participantes que ingresaron a la casa

La gala de Gran Hermano Generación Dorada de este domingo vino con más de una sorpresa inesperada. Tras el abandono de la actriz Divina Gloria y la periodista Daniela de Lucía, el “Big” invitó a dos participantes a unirse al juego: una incorporación nueva y un reingreso que revolucionó la casa.
La primera invitada por el supremo fue Carla Bigliani, conocida popularmente como “Carlota”, en lugar de Divina Gloria.
Bigliani se presentó como una creadora de contenido, madre y defensora de los animales, con un look lleno de tinta en su cuerpo y un perfil artístico.
A pesar de entrar con mucho entusiasmo, la casa la recibió con una mezcla de alegría, incertidumbre y desconcierto con su llegada. Finalmente, el resto de los participantes la hicieron sentir cómoda, mostrándole los lugares de la casa y los dormitorios.
Sin embargo, la sorpresa más grande llegó casi al final de la gala, cuando las alarmas de la puerta giratoria comenzaron a sonar para darle la bienvenida a la participante Daniela de Lucía, quien había abandonado la casa días atrás tras el fallecimiento de su padre.
A diferencia del primer ingreso, la casa reaccionó de manera efusiva ante el regreso de una de las primeras participantes de esta generación. De esta forma, De Lucía queda reincorporada oficialmente a la competencia.
Quién es Carla Bigliani, la nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada
“Carlota”, es una mujer de 40 años que se presentó como creadora de contenido, madre y amante de los animales. Con una energía arrolladora, la jugadora confesó que hace años que busca entrar a Gran Hermano porque “tiene ganas de cambios” en su vida.
Con respecto a su vida amorosa, la participante está casada con Vitaliy Verbilov, de origen ruso, desde hace ya dos décadas. Junto a él tiene dos hijas adolescentes.
Además de ser conocida en redes sociales, con una base de más de 85 mil seguidores en Instagram, también es emprendedora y diseñadora de bijouterie y accesorios.
