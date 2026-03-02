Premios del Sindicato de Actores 2026: lista completa de ganadores + Seguir en









Los elencos de Sinners, The Pitt y The Studio fueron los grandes ganadores de la noche.

El elenco de Sinners con sus respectivos premios.

La temporada de premios continuó anoche con la ceremonia de 2026 de los Premios del Sindicato de Actores, presentada por Kristen Bell en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles. Las grandes estrellas compitieron por los máximos honores del sindicato SAG-AFTRA, el colectivo más grande de la industria en Hollywood, con alrededor de 160.000 miembros.

En el ámbito cinematográfico, Sinners del director Ryan Coogler ganó cómodamente en dos categorías de premios al mejor actor, incluyendo el de reparto a Delroy Lindo y el de protagonista para Michael B. Jordan, que dio una sorprendente sorpresa ante Timothée Chalamet con una victoria que ajustó la carrera por los Oscar.

Otros ganadores de películas fueron Sean Penn de One Battle After Another, que parece estar listo para ganar el Oscar después de triunfar en los premios BAFTA de la semana pasada en la misma categoría, y Jessie Buckley, que ha arrasado en la carrera a Mejor Actriz en los últimos meses.

En cuanto a televisión, The Pitt y The Studio fueron las series con más galardones para sus protagonistas.

Como se anunció previamente, Harrison Ford recibió este año el premio a la trayectoria por sus múltiples décadas como ícono de Hollywood.

Lista completa de ganadores de los Premios del Sindicato de Actores Actuación destacada de un elenco en una película Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

GANADOR: Sinners Actuación destacada de un actor masculino en un papel principal Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

GANADOR: Michael B. Jordan, Sinners

Jesse Plemons, Bugonia Actuación destacada de una actriz en un papel principal GANADOR: Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Si tuviera piernas te patearía

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, Una batalla tras otra

Emma Stone, Bugonia Actuación destacada de un actor masculino en un papel secundario Miles Caton, Sinners

Benicio Del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

GANADOR: Sean Penn, Una batalla tras otra Actuación destacada de una actriz en un papel secundario Odessa A'zion, Marty Supreme

Ariana Grande, Wicked: For Good

GANADOR: Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another Actuación destacada de un conjunto de especialistas en una película F1

Frankenstein

GANADOR: Misión: Imposible — El ajuste de cuentas final

Una batalla tras otra

Pecadores Actuación destacada de un conjunto en una serie de comedia Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in The Building

GANADOR: The Studio Actuación destacada de un conjunto en una serie dramática La Diplomática

Landman

GANADOR: The Pitt

Severance

The White Lotus Actuación destacada de un actor masculino en una serie de comedia Ike Barinholtz, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

GANADOR: Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building Actuación destacada de una actriz en una serie de comedia Kathryn Hahn, The Studio GANADOR: Catherine O'Hara, The Studio

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale Actuación destacada de un actor masculino en una serie dramática Sterling K. Brown, Paradise

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Gary Oldman, Slow Horses

GANADOR: Noah Wyle, The Pitt Actuación destacada de una actriz en una serie dramática Britt Lower, Severance

Parker Posey, The White Lotus

GANADOR: Keri Russell, La Diplomática

Rhea Seehorn, Pluribus

Aimee Lou Wood, The White Lotus Actuación destacada de un actor masculino en una película para televisión o una miniserie Jason Bateman, Black Rabbit

GANADOR: Owen Cooper, Adolescence

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys, The Beast in Me Actuación destacada de una actriz en una película para televisión o una miniserie Claire Danes, La bestia en mí

Erin Doherty, Adolescencia

Sarah Snook, Toda su culpa

Christine Tremarco, Adolescence

GANADORA: Michelle Williams, Morir por sexo Actuación destacada de un conjunto de especialistas en una serie de televisión Andor

Landman

GANADOR: The Last of Us

Squid Game

Stranger Things Premio SAG a la trayectoria GANADOR: Harrison Ford

