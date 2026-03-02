La temporada de premios continuó anoche con la ceremonia de 2026 de los Premios del Sindicato de Actores, presentada por Kristen Bell en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles. Las grandes estrellas compitieron por los máximos honores del sindicato SAG-AFTRA, el colectivo más grande de la industria en Hollywood, con alrededor de 160.000 miembros.
Premios del Sindicato de Actores 2026: lista completa de ganadores
Los elencos de Sinners, The Pitt y The Studio fueron los grandes ganadores de la noche.
En el ámbito cinematográfico, Sinners del director Ryan Coogler ganó cómodamente en dos categorías de premios al mejor actor, incluyendo el de reparto a Delroy Lindo y el de protagonista para Michael B. Jordan, que dio una sorprendente sorpresa ante Timothée Chalamet con una victoria que ajustó la carrera por los Oscar.
Otros ganadores de películas fueron Sean Penn de One Battle After Another, que parece estar listo para ganar el Oscar después de triunfar en los premios BAFTA de la semana pasada en la misma categoría, y Jessie Buckley, que ha arrasado en la carrera a Mejor Actriz en los últimos meses.
En cuanto a televisión, The Pitt y The Studio fueron las series con más galardones para sus protagonistas.
Como se anunció previamente, Harrison Ford recibió este año el premio a la trayectoria por sus múltiples décadas como ícono de Hollywood.
Lista completa de ganadores de los Premios del Sindicato de Actores
Actuación destacada de un elenco en una película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- GANADOR: Sinners
Actuación destacada de un actor masculino en un papel principal
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- GANADOR: Michael B. Jordan, Sinners
- Jesse Plemons, Bugonia
Actuación destacada de una actriz en un papel principal
- GANADOR: Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, Si tuviera piernas te patearía
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, Una batalla tras otra
- Emma Stone, Bugonia
Actuación destacada de un actor masculino en un papel secundario
- Miles Caton, Sinners
- Benicio Del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- GANADOR: Sean Penn, Una batalla tras otra
Actuación destacada de una actriz en un papel secundario
- Odessa A'zion, Marty Supreme
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- GANADOR: Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Actuación destacada de un conjunto de especialistas en una película
- F1
- Frankenstein
- GANADOR: Misión: Imposible — El ajuste de cuentas final
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Actuación destacada de un conjunto en una serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in The Building
- GANADOR: The Studio
Actuación destacada de un conjunto en una serie dramática
- La Diplomática
- Landman
- GANADOR: The Pitt
- Severance
- The White Lotus
Actuación destacada de un actor masculino en una serie de comedia
- Ike Barinholtz, The Studio
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Ted Danson, A Man on the Inside
- GANADOR: Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
Actuación destacada de una actriz en una serie de comedia
Kathryn Hahn, The Studio
- GANADOR: Catherine O'Hara, The Studio
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
- Kristen Wiig, Palm Royale
Actuación destacada de un actor masculino en una serie dramática
- Sterling K. Brown, Paradise
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Gary Oldman, Slow Horses
- GANADOR: Noah Wyle, The Pitt
Actuación destacada de una actriz en una serie dramática
- Britt Lower, Severance
- Parker Posey, The White Lotus
- GANADOR: Keri Russell, La Diplomática
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Actuación destacada de un actor masculino en una película para televisión o una miniserie
- Jason Bateman, Black Rabbit
- GANADOR: Owen Cooper, Adolescence
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Actuación destacada de una actriz en una película para televisión o una miniserie
- Claire Danes, La bestia en mí
- Erin Doherty, Adolescencia
- Sarah Snook, Toda su culpa
- Christine Tremarco, Adolescence
- GANADORA: Michelle Williams, Morir por sexo
Actuación destacada de un conjunto de especialistas en una serie de televisión
- Andor
- Landman
- GANADOR: The Last of Us
- Squid Game
- Stranger Things
Premio SAG a la trayectoria
- GANADOR: Harrison Ford
