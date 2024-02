Gran Hermano: la decisión que tomó Santiago del Moro en medio del fuerte cruce entre Furia y Agostina

La discusión comenzó a escalar niveles y, en un momento, Furia le reprochó a Agostina: " ¿Por qué mentís? ¿Por qué me querés hacer quedar como una mierda afuera? ¿Por qué me tenés tanto odio?". Frente a la pregunta, su ex compañera de juego le contestó: " Porque fuiste una mina de mierda..".

“Hubo un vínculo muy fuerte entre ellas y tienen que seguir en la casa”, explicó el conductor mientras las participantes continuaban discutiendo.

En ese momento, les comunicó que iba a hablar primero con una y luego con la otra ya que "no nos ponemos de acuerdo". Luego, le pidió a Agostina que se retire del salón para hablar a solas con Furia, quien descargó su angustia debido al fuerte cruce.

Gran Hermano: el descargo de Furia a solas con Santiago del Moro

En esa conversación con el conductor, la participante sostuvo que su compañera "no iba a arreglar nada" para luego referirse al resto de la casa, de quienes aseguró que la "viven picando" ya que saben que no puede reaccionar debido a las sanciones que ya le ha puesto Gran Hermano debido a sus maneras de discutir.

“Me viven picando y yo no puedo reaccionar de ninguna manera y le aviso directamente a Gran Hermano que cuando a mí me tiembla la mano, toque el timbre y me deje entrar al confesionario”, aseguró. Frente a esto, Santiago del Moro le recomendó que "no pise el palito" ya que "el que se enoja, pierde".